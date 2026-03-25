Telavox slukar konkurrent

Telekombolaget Telavox i Malmö förvärvar konkurrenten Frontdesk i en affär värd mellan 150-200 miljoner kronor. Grundaren och vd Viktor Karlsson öppnar för att ta in externt kapital.

Telavox riktar sig företag – allt ifrån småbolag till globala koncerner – och erbjuder telefonitjänster som virtuella mobilabonnemang, en AI-receptionist och en molnbaserad telefonväxel.

I höstas förvärvade Malmöbolaget den brittiska konkurrenten Firstcoms svenska och danska dotterbolag för drygt 100 Mkr. Nu är det dags för nästa förvärv när Telavox köper upp Frontdesk från Göteborg, som är en direkt konkurrent inom företagstelefoni.

Telavox finansierar förvärvet med egen kassa och banklån. Grundarna, med vd Viktor Karlsson, äger cirka 90 procent av aktierna i Telavox men öppnar nu för att släppa in större externa finansiärer för att fortsätta köpa konkurrenter.

– Vi tittar på flera möjligheter. Frontdesk är inte det sista steget för oss, men vi kommenterar inte enskilda dialoger eller processer, skriver Telavox marknadschef Björn Tideman i ett mail till Rapidus.

”Marknaden är fortfarande fragmenterad, och vi ser goda möjligheter att dubbla omsättningen i vår nordiska företagsaffär till 2 miljarder genom fler förvärv framåt”, säger Telavox säljdirektör Emil Linderberg i ett pressmeddelande.

– Vi har en stark tillväxtagenda och en tydlig plan. Går det bra tar våra egna finansieringsmöjligheter slut under året. Då tar vi gärna in investerare för att kunna fortsätta den resan, skriver Björn Tideman.

Mellan 2022 och 2024 backade Telavox omsättning från 1,7 miljarder kronor till 1,5 mdr. Vd Viktor Karlsson uppger för Dagens Industri att 2025 års omsättning landade på ungefär samma nivå som 2024.

Det har tidigare spekulerats i en börsnotering för Telavox, hur ser ni på det idag?

– Börsen är fortsatt ett möjligt alternativ på sikt, men det är inget vi har någon tidplan för i dag. Just nu ligger fokus på att fortsätta utveckla affären och ta tillvara de möjligheter vi ser i marknaden, svarar Björn Tideman.