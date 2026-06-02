Skånsk lyxtaxi gör nytt förvärv

Privatchaufförsföretaget The Car köper Helsingborgsbolaget Öresunds Limousineservice. Affären är The Cars andra förvärv och grundaren Tord Rosenlund utesluter inte fler, större förvärv.

The Cars affärsidé är att erbjuda ett abonnemang för hållbara och trygga taxiresor där kunden känner igen chaufförerna och får samma service varje gång.

Bolaget startade 2018 och har sedan dess haft en växande kundbas i Skåne och Stockholm. I och med köpet av Öresunds Limousineservice har The Car nu 1 000 kunder.

Köpeskillingen är inget The Cars grundare och vd Tord Rosenlund vill kommentera, men han säger:

Tord Rosenlund

– Med förvärvet blir vi kassaflödespositiva och taktar på en årsomsättning på 10 miljoner kronor.

Förra året omsatte The Car 8 Mkr. Adderat med Öresunds Limousineservices omsättning på 2 Mkr landar alltså omsättningen på 10 Mkr. The Car har idag totalt tolv bilar i Skåne och i Stockholm men har betydligt ambitiösare mål än så.

– Vårt mål är 400 anslutna bilar i Sverige och en försäljning på 600 miljoner. För att nå dit tittar vi på fler förvärv, det är ett bra sätt att växa. Nu har vi gjort två mindre förvärv, men vi ryggar inte för att göra större förvärv, säger Tord Rosenlund utan att uppge några bolagsnamn.

Under 2024 tog The Car in 5 miljoner kronor i en investeringsrunda för att finansiera den löpande verksamheten. Rosenlund utesluter inte en ny runda för att kunna öka förvärvstakten.

– Ska vi göra fler och större förvärv så får vi titta på hur vi ska finansiera det, men just nu står vi på egna ben.

The Car har tidigare medverkat i Rapidus podd Lejonkulan. Efter avsnittet valde lejonet, Rapidus delägare Jan Dahlqvist, att investera i lyxtaxibolaget.