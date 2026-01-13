Färre flyger från Sturup…

Antalet resenärer till och från Malmö Airport fortsatte att minska under 2025. Flygplatschefen Nils Funke ser trots det ljust på framtiden – tack vare utrikesflygen.

Svenskt inrikesflyg har det tufft och Malmö Airport har under det senaste året sett en fortsatt minskning av flygtrafiken till och från flygplatsen. Antalet landningar minskade med 10 procent och antalet resenärer med 6 procent, vilket innebar att dryga 855 000 resenärer passerade flygplatsen under 2025. Det är en minskning med över 1 miljon resenärer sedan 2019, innan pandemin slog till.

Det är på inrikessidan som tappet sker, där flygplatsen fått se antalet resenärer minska med nästan en tredjedel, 27 procent, under 2025 jämfört med året innan.

— Det går inte att komma undan att vi har en förändring i och med att BRA har lagt ner sin verksamhet. Det gäller över hela deras linjenät. SAS har steppat upp, men det är inte detsamma, säger Malmö Airports flygplatschef Nils Funke till Rapidus.

Förutom nedlagda flyglinjer pekar han på andra faktorer som skapar utmaningar för inrikesflyget: Digitala möten som ersätter många resor och debatten om flygskam är två. Även konjunkturen och flygbolagens prisnivåer kan ha inverkan på hur många som väljer att resa med flyget, enligt Nils Funke.

På andra sidan sundet redovisade samtidigt Köpenhamns flygplats, Kastup, rekordsiffror för 2025. 32,4 miljoner passagerare passerade flygplatsen, betydligt fler än Arlandas 24,3 miljoner. Att den danska flygplatsen skulle påverka trafiken på Malmö Airport tror dock Nils Funke inte på.

— Vi ser oss inte som en konkurrent till Kastrup. Vi har vår nisch här på Malmö Airport och jag har svårt att se att vår minskning är en konsekvens av att vi blir utkonkurrerade från dem.

Frakttrafiken förblev mer eller mindre oförändrad under året, samtidigt som utrikesresenärerna däremot ökade med 18 procent. Under 2026 öppnar också nya linjer till bland annat Rumänien och Storbritannien, vilket gör att Nils Funke är hoppfull om siffrorna för 2026.

— Vi tror på tillväxt framåt. Det vi ser framför oss primärt är en stark utveckling på utrikessidan. Vi släpper inte inrikes, men det är svårt att sia om utvecklingen där. Som det ser ut nu kommer vi ha fler destinationer, fler avgångar och fler tillgängliga säten på utrikessidan. Det är väl ett bra underlag för att hoppas på en tillväxt? Möjligheterna finns, säger han.