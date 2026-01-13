…men färjorna går som på räls

Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör ökade under 2025 och slog nytt passagerarrekord. Särskilt turandet har ökat.

Intresset för att åka över Öresund ökar utmed hela kuststräckan: såväl Öresundsbron som färjetrafiken Helsingborg – Helsingör ökade under 2025 och slog rekord.

Strax över 6 miljoner passagerare reste med någon av de tre färjorna som trafikerar den korta sundsträckan mellan Helsingborg och Helsingör, en ökning med 4 procent. Av dessa reste ungefär hälften till fots. Biltrafiken över sundet var under året 1 miljon personbilar.

”Det råder ingen tvekan om att resultaten av det målmedvetna arbetet med att digitalisera våra system nu börjar synas”, säger Kristian Durhuus, vd för Molslinjen som driver Öresundslinjen i ett pressmeddelande.

Öresundsbron å sin sida, slog också rekord i antalet passager över bron med cirka 7,3 miljoner personbilar, medan det totala resandet över bron (exklusive tågresor) uppgick till nästan 8 miljoner.

På Öresundslinjen kan man fortfarande ägna sig åt den gamla Öresundstraditionen att ”tura” på färjorna mellan Sverige och Danmark, alltså att resa över sundet utan att kliva av och istället sitta kvar för att äta eller dricka ombord. På Öresundslinjen ökade restauranggästerna med 27 procent under 2025 och turarna bedöms därmed ha uppgått till 200 000 stycken.