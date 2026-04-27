Jakt på mördarbakterie lockar investerare

Medan några får halsfluss har andra oturen att drabbas av en mördarbakterie med 30 procents dödlighet. Lundabolaget Aventera har en läkemedelskandidat mot detta som lockat affärsänglar att investera.

Så kallade invasiva grupp A-streptokockinfektioner är ovanliga, men mycket aggressiva och effektiva behandlingar saknas. Ofta tvingas läkare chansa med stark bredspektrumantibiotika. De som överlever kan få men för livet som till exempel amputationer.

Docent Pontus Nordenfelt har forskat kring detta i omkring 15 år, bland annat på Harvard i USA. Han kom på att patienter som haft bakterien, men som inte blivit allvarligt sjuka, hade utvecklat effektiva antikroppar naturligt i kroppen. Efter Harvard har han bedrivit denna forskning i Lund sedan 2016.

Nu finns en antikropp framtagen som ett precisionsläkemedel mot grupp A-streptokocker, den så kallade mördarbakterien. Förra året bildade Pontus Nordenfelt och hans tidigare doktorand, läkaren Arman Izadi, bolaget Aventera Antibodies med denna läkemedelskandidat och två prisbelönta avhandlingar i bagaget.

Aventera, som ingår i life science-inkubatorn Smile, har nu rest 14,5 miljoner kronor från affärsänglar och LU Ventures. Därmed kan bolaget påbörja vägen mot klinisk utveckling.

– Kapitalet kommer från affärsänglar som vi nått genom personliga nätverk och ren slump. Nu har vi fått möjlighet att anställda två nyckelpersoner och utveckla kandidaten mot kliniska tester som vi hoppas kunna inleda 2028, säger Arman Izadi som är vd för Aventera.

Mer kapital kommer att behövas. Arman Izadi beräknar att det krävs ytterligare cirka 150 Mkr för att fullfölja en fas 1-studie, och ytterligare 150 Mkr för att göra fas 2.

– Det är kapitaleffektivt för att ta oss till proof of concept, säger han.

Aventera har stöd av en namnkunnig styrelse med ordförande Göran Forsberg i spetsen, tidigare vd för Cantargia. Här finns även Liselotte Larsson, tidigare operativ chef på Cantargia, Fredrik Joabsson, affärsutvecklingschef på Camurus samt Eddie Thordarson från LU Ventures.