Chefsbyte i MaU Holding

Charlotte Ahlgren Moritz, grundare av Malmö universitets investeringsbolag och tidigare vice-rektor, går i pension. Nu tas ordförandeklubban i MaU Holding över av en annan av stans näringslivsprofiler.

Profilen som tar över klubban i MaU Holding har IT-bakgrund, bland annat som mångårig vd för Additude och medgrundare till bolaget Apptus. Nämligen Sam Aston.

– Charlotte har gjort ett fantastiskt arbete med att etablera holdingbolaget och stärka dess position. Både på marknaden med de första investeringarna och internt genom att allt fler känner till vad vi gör. Nu ser jag fram emot att göra fler investeringar, säger Sam Aston till Rapidus.

Han har varit ledamot i MaU Holdings styrelse sedan 2021 och den senaste tiden har han biträtt Charlotte Ahlgren Moritz som vice ordförande. Styrelsen är holdingbolagets investeringskommitté och bistår portföljbolagen med kompetens och kontaktnät.

Ny i styrelsen är Martin Höst, professor i software engineering vid MaU. Han ansluter sig till de tidigare ledamöterna Ebba Fåhraeus (Smile Incubator), Jeanette Andersson (Femown, Nudging Capital), Cecilia Callmer (Amrop) och Sam Aston (Elva11, fd. Netset).

Grundaren går i pension…

– Det känns bra att kliva av i rätt läge och lämna över till en så kompetent person som Sam. Holdingbolaget är på rätt väg, kunskapen på fältet om vad vi kan hjälpa forskarna med har ökat och även viljan ta forskningsresultat vidare, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

Hon var med och startade holdingbolaget 2018 när Malmö Högskola blev Malmö Universitet. Då var hon vice rektor, en roll hon innehade mellan 2014 och 2024, samt ansvarig för universitetets samverkan och innovation.

Första investeringen för holdingbolaget dröjde dock till 2021 då MaU Holding gick in i Pharmista Technologies, som utvecklar ett återanvändbart graviditetstest. Andra investeringen kom 2024 i medtech-bolaget Sensach, som utvecklar plåster som ska användas för diagnosticera hudsjukdomar.

Den tredje och sista investeringen under Charlotte Ahlgren Moritz ledning var i appen Sjung, som ska hjälpa förskolelärare med pedagogisk och inkluderande musikundervisning.

– Vi har också etablerat ett ”business track” där vi stöttar bolag i ett ännu tidigare skede bland annat med affärsutveckling och även lite kapital. Vi har gjort tre sådana förinvesteringar hittills.

… men fortsätter i Momentum

Före universitetet var hon vice vd för Medicon Valley Alliance och vd för Medeon, samt ledamot i styrelserna för Media Evolution, Opentech (tidigare Mobile Heights), Sustainable Business Hub och Game Habitat.

– Jag har alltid brunnit för att kommersialisera forskningsresultat. Alla forskare vill ju omvandla sin forskning till samhällelig nytta och många gånger krävs det en affärs- och intäktsmodell för att det ska bli hållbart. Därför stannade jag kvar i holdingbolaget efter att jag slutat som vice rektor. Det har ju varit lite som min lilla baby, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

Framgent ska hon ägna sig åt sitt uppdrag som ordförande för stiftelsen Momentum Malmö, som grundats av MKB och Trianon för att stödja föreningar som arbetar med barn i segregerade områden.

– Givetvis ska jag spendera mycket mer tid i min trädgård också.

Charlotte Ahlgren Moritz var under många år medlem i juryn för Årets Rapidusföretag.