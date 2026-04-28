Ny styrelse i EFL

Karriärskolan EFL i Lund får en ny styrelse. Bland ledamöterna finns Helsingborgs stads näringslivsdirektör Soraya Axelsson och Carl-Johan Gustafson, styrelseordförande i Nattaro Labs och MVIC.

Executive Foundation Lund (EFL) är en stiftelse knuten till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Stiftelsen erbjuder ledarskaps- och affärsutbildningar för ledare och organisationer, med bas i aktuell forskning och i nära dialog med näringsliv och offentlig sektor.

Soraya Axelsson.

Utöver Soraya Axelsson och Carl-Johan Gustafson består den nya styrelsen av Charlotta Johnsson (institutionen för reglerteknik, Lunds Tekniska Högskola), Marie Löwegren (lektor i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan), Nadja Sörgärde (lektor i organisation vid Ekonomihögskolan). Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, är fortsatt styrelsens ordförande.

Fredrik N G Andersson

– EFL har en unik position i skärningspunkten mellan forskning och praktik. Styrelsens samlade kompetens ger goda förutsättningar att vidareutveckla verksamheten och möta framtidens behov hos ledare och organisationer, säger Fredrik N G Andersson.

– Med den nya styrelsen kan vi vidareutveckla verksamheten. Vi får en stärkt samverkan mellan universitet och näringsliv, vilket är viktigt för att kunna ligga rätt i marknaden, utveckla vår utbildningsportfölj och fortsätta vara relevanta, säger EFL:s vd Malena Carlström.

Styrelsen har utsetts för mandatperioden 2026-2028.