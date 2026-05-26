Obducat fyller på kassan – igen

Obducat tar in 40 miljoner kronor i en riktad emission, efter en företrädesemission i samma storleksordning tidigare i år. Den nya rundan behövs för att leverera en ny stororder.

Nanoteknikbolaget Obducat tillverkar och säljer utrustning inom nano- och mikrolitografi, men bedriver också kontraktstillverkning. I januari gjorde bolaget en företrädesemission som tecknades till 75 procent. Den rundan gav 37,2 Mkr före emissionskostnader och amortering av lån.

Nyligen fick man också en stororder som enligt bolaget ska ge minst 115 miljoner kronor över tre år. Det är dessa båda faktorer som enligt vd Patrik Lundström gör att Obducat nu behöver fylla på kassan för andra gången på kort tid.

Patrik Lundström

– För det första så fulltecknades emissionen inte. Där saknades i storleksordningen 12,5 miljoner kronor. Sedan är det ju så att den order vi fått innebär leveranser som kommer att ske löpande. De pengarna kommer att komma successivt under de här två, tre kommande åren. Och kom ihåg att det är ett minimum commitment. Vi räknar med att det kommer att öka mer än vad som ligger i avtalet.

Pengarna ska gå till att säkerställa kapacitet att kunna leverera på storordern.

– Till det och mer därutöver. För det är naturligtvis så att det finns flera projekt i pipeline som har potential att bli stora leveransavtal, säger Patrik Lundström.

Inkognito institutionell investerare

Aktierna i den riktade emissionen tecknas av Mangold Fondkomission på vägnar av ”en välrenommerad institutionell investerare”. Vem denne är vill han inte kommentera.

I den senaste årsredovisningen skrev Patrik Lundström att Obducat har förutsättningar att ”uppnå målet om ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under året”, med andra ord under 2026. Som grund för detta hänvisade han då bland annat till den icke fulltecknade emissionen i januari.

Den nu aktuella rundan fanns inte i tankarna när vd-ordet skrevs.

– Den var inte på något sätt planerad vid den tidpunkten, utan naturligtvis en konsekvens av att treårsavtalet blev större än vad vi hade vågat hoppas på.

Prognosen om positivt kassaflöde innan året är slut ligger fortfarande fast?

– Vi har inga planer på att ändra någonting när det gäller målsättningarna.

Obducat är noterat på Nordic Growth Market. Aktien steg på tisdagsförmiddagen med 40 procent efter nyheten om den riktade emissionen.

