Inga nya regler för nya Hövding

Köparen av Hövdings konkursbo, österrikiska Isi Group, ser ut att hoppas på en ny och mer tillåtande bedömning av Konsumentverket för cykelskyddet. Rapidus har fått svar från verket som pekar på att det kan blir svårt.

Isi Group har nyligen gått ut i media och understrukit att nya Hövding inte är en cykelhjälm och därmed inte bör jämföras med hjälmar.

Rapidus har kontaktat Konsumentverket som svarar att det kvittar vad de kallar produkten.

Nyheten om att Isi Group planerar att lansera en ny Hövding, som Sydsvenskan och Dagens industri var först med, kunde få läsarna att tro att österrikarna kommit runt Konsumentverkets bedömning genom att säga att produkten inte är en hjälm.

”Hövding 4 är inte en hjälm, och försöker inte vara det. Därför bör produkten inte heller jämföras med hjälmar. Det handlar om en ny produktkategori – en airbagbaserad skyddsanordning för cykling i urbana miljöer”, sa Isi Wearables vd Alexander Haag till Sydsvenskan.

Men när Rapidus kontaktar Konsumentverket, med frågan om det räcker att byta produktkategori för att slippa vissa kontroller och jämförelser, är myndigheten tydlig i sitt svar:

Samma regler gäller

”Om avsikten är att Hövding 4 ska skydda mot huvudskador så utgör produkten, i likhet med Hövding 3, en personlig skyddsutrustning som omfattas av kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning”, skriver Kristofer Johannesson, biträdande Konsumentombudsman, i ett mail till Rapidus via myndighetens presstjänst.

För att Konsumentverket ska granska Hövding 4 krävs dock en konsumentanmälan mot produkten och Kristofer Johansson understryker att en sådan anmälan skulle hanteras precis som alla andra anmälningar som kommer till myndigheten.

I ett mail till Rapidus kommenterar Isi Wearables kommunikatör Benjamin Kolthoff Konsumentverkets tolkning:

“Vi respekterar fullt ut Konsumentverkets uppfattning. Vi kommenterar inte uttalanden från tredje part utan fullständig kontext. Däremot för vi gärna en direkt teknisk dialog med dem.”

Risk för hälsa och säkerhet

Malmöföretaget Hövding gick i konkurs 2023 efter att Konsumentverket stoppat försäljningen av Hövding 3, som enligt myndighetens bedömning ”utgör en risk för människors hälsa och säkerhet.”

Beslutet att stoppa försäljningen grundades bland annat i att produkten inte alltid löste ut vid kollisioner i högre hastigheter eller vid påkörning bakifrån.

Myndigheten konstaterade också att Hövding 3 inte ger skydd vid direktträffar från exempelvis lastbilar och bussar. Inte heller vid olyckor där cyklisten står stilla eller där cyklisten gör långsamma huvudrörelser. Dessutom finns det en risk att produkten stängs av utan att cyklisten varnas.

Företrädare för Isi Group har i tidigare intervjuer sagt att koncernen tar Konsumentverkets synpunkter på stort allvar och tagit hänsyn till dem i utvecklingen av Hövding 4.

Rapidus har utan framgång sökt Alexander Haag, vd för Isi Wearables som arbetar med Hövding och andra airbag-baserade skyddssystem.