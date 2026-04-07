Investerare hoppas på Hamlet

Efter flera års klinisk utveckling är det dags för Hamlet Biopharma att sjösätta en fas 3-studie. Den blir avgörande och investerarna tror på grundaren Catharina Svanborgs cancerkandidat och lyfter aktien.

Hamlet Biopharma utvecklar läkemedel mot olika cancerformer och immunterapier som kan bli alternativ, eller komplement till, antibiotika. Den främsta läkemedelskandidaten är Alpha1H mot urinblåsecancer, vars fas 3-studie påbörjas under 2026. Den ser ut att bli det avgörande testet innan läkemedlet kan introduceras på marknaden.

— Vi har hållit på med kliniska studier i många år nu och är oerhört stolta över att vi rattar hela den här komplexa processen, säger Catharina Svanborg, professor i immunologi som är grundare och styrelseordförande i Hamlet Biopharma.

I november fick studien ”pivotal status” av amerikanska FDA, vilket innebär att resultatet kan användas som grund för ett marknadsgodkännande. Fas 3-studien är planerad att påbörjas under 2026 på patienter i Tjeckien och USA, även om fler kliniker kan tillkomma.

Licensförhandlingar

I början av mars tecknade Hamlet Biopharma ett icke-bindande, så kallat letter of intent, med ett tyskt läkemedelsbolag inför kommersialiseringen av Alpha1H. Bolagen är mitt uppe i en due diligence-process för att se om parterna kan enas om ett avtal.

Flera avgörande steg har fallit på plats för Alpha1H, men några milstolpar återstår fortfarande innan det nya läkemedlet är godkänt och kan börja säljas.

— Det blir alltmer konkret. Men man blir luttrad i den här branschen, för man kan aldrig säga något om tiden. Men vi står otroligt mycket närmare en marknadsansökan än tidigare, säger Catharina Svanborg.

Bolaget grundades 2015, och förutom Alpha1H utvecklar bolaget också andra läkemedel, inriktade mot infektioner. Catharina Svanborg framhåller gärna att bolaget har lyckats utveckla kandidaterna parallellt, samtidigt som kostnaderna hållits nere.

— I dag har vi tre fas 2-studier som är positiva och nu är vi på väg in i fas 3 för Alpha1H och vi har inte ens gjort av med 300 miljoner kronor. Vi är billiga, snabba och effektiva, säger Catharina Svanborg.

— Om man skulle göra en affär med blåscancer så finns det sedan jättemycket kvar att göra framtida affärer av.

Aktien lyfter på förväntningar

Catharina Svanborg återgick i december till att vara styrelseordförande efter att ha varit vd i knappt ett år. Istället är Jakob Testad, tidigare finanschef i bolaget, ny vd.

— Jakob Testad är en nyckelperson som har varit med och drivit bolaget framåt. Att vara vd stämde väldigt bra med hans kompetensprofil, tillsammans med att jag ju är en arbetande styrelseordförande, säger Catharina Svanborg.

De lovande nyheterna från bolaget under de senaste månaderna har gett en rejäl uppgång på börsen. Aktiekursen är i år upp med 42 procent och börsvärdet är på 1,6 miljarder kronor.

Catharina Svanborg är huvudägare och äger drygt en tredjedel av Hamlet Biopharma genom Linnane Pharma.