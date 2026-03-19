Exits dröjer för LU Ventures

LU Ventures hade räknat med att 2026 skulle innebära flera exits. Men marknaden vägrar vända och bolaget får istället fokusera på investeringar. – Det är ju inget exit-klimat, säger vd Christine Widstrand.

Lunds universitets holdingbolag LU Ventures investerar i bolag som startats med grund i forskning vid universitetet.

Lyckade försäljningar är nödvändiga för bolagets överlevnad och sedan starten 1994 har bolaget gjort nästan 100 exits och byggt ett eget kapital på drygt 140 miljoner kronor.

Förra årets iskalla investeringsklimat gjorde att LU Ventures fick avvakta med sina exit-planer och istället rikta blicken mot 2026. Förhoppningen var att läget skulle förbättras så att några av portföljens hetare bolag, som Saga Diagnostics eller Aligned Bio, kunde bli uppköpskandidater.

Men bara drygt tre månader in på 2026 får Christine Widstrand, vd på LU Ventures, konstatera att det nog dröjer minst ett år till innan försäljningar blir av.

— Det är fortfarande trögt, det är ju inget exit-klimat. Men vi har en stabil kassa, säger hon.

I avvaktan på större försäljningar har LU Ventures gjort del-exits när nya investerare velat komma in i bolagen och trots flera år utan någon större exit råder det ingen kris. Bolaget klarar både drift och nya investeringar tack vare kapital från tidigare försäljningar.

— Vi har drift i många år till, men vi lever ju på exits och har ett stort värde i vår portfölj som vi vill realisera, säger Christine Widstrand.

Statligt tillskott

Regeringen har hittills sedan förra året skjutit till totalt 11 Mkr till LU Ventures, som en del i en 200-miljonerssatsning över fyra år (2025-2028) till alla universitetsholdingbolag.

Både förra året (5,8 Mkr) och i år (5,2 Mkr) tilldelades LU Ventures den högsta summan av samtliga holdingbolag. Pengarna ska gå till nya investeringar.

Bland de cirka 60 portföljbolagen är det många som reser kapital, vilket också varit utmanande i det rådande marknadsklimatet. Men där har många av portföljbolagen varit framgångsrika och Christine Widstrand ser ingen större risk att något bolag tvingas lägga ner.

— Hälften av våra bolag tog in pengar i fjol och några håller på att ta in pengar nu. De flesta lyckas, även om det kan ta lite längre tid. Men det är många deeptech-bolag i portföljen där utvecklingstiderna är långa och det kan inte uteslutas att något bolag tvingas lägga ner, säger Christine Widstrand.

150 investeringar sedan starten

Om det är trögt med exits har det gått lättare i andra änden. Nuvarande budget medger årliga investeringar på cirka 10 miljoner kronor och förra året gjorde LU Ventures sex nya investeringar.

Portföljen består nu av cirka 60 bolag. I år har den 150:e investeringen gjorts, i Labbot Analytics, ett bolag som nyligen återuppstått efter en konkurs.

