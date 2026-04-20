Hon hjälper Sveriges rikaste

Wictor Family Office i Halmstad hjälper förmögna familjer med allt ifrån kapitalförvaltning och fastighetsköp till konsertbokningar. I veckan etablerar aktören för de allra rikaste kontor i Malmö.

– Vi har redan en del kunder i Malmö. Samtidigt finns det extremt mycket kompetens i södra Sverige och många fina bolag. Vi kan också hämta junior personal direkt från universiteten, vilket ger mycket kompetens för pengarna, säger grundaren Sara Viktorsson.

Hon har ett förflutet i bankvärlden som hon lämnade för att starta upp Wictor Family Office 2014. Sara Viktorsson kommer från en entreprenörsfamilj i fastighetsbranschen som stod för grundkapitalet, tillsammans med tre andra företagarfamiljer från Halmstad.

Bolaget har även kontor i Stockholm där de flesta kunderna finns. På torsdag invigs Malmökontoret som ligger på Skeppsbron 7, ett par stenkast från Malmö Centralstation.

Idag har familjekontoret cirka 350 kunder och omsätter 100 miljoner kronor. Kravet för att bli kund är en förmögenhet på minst 25 Mkr i Sverige eller 100 Mkr utomlands.

Affärsidén är att hjälpa förmögna familjer med allt ifrån kapitalförvaltning och skatterådgivning till utlandsflyttar och fastighetsköp.

– Jag vill påstå att vi var det första företaget av det här slaget i Sverige. När vi startade var det få som ens kände till begreppet family office. Idag är det helt annorlunda när storbankerna satsar stort på private wealth och det finns flera företag som försöker gå från att vara kapitalförvaltare till att bli ett family office, säger Sara Viktorsson.

Så vad skiljer er från andra aktörer?

– Vår affärsmodell är att ta ut en årlig fast avgift på en procent av kundens kapital. Vi har ett all-inclusive-erbjudande och tar inte ut några extra avgifter. Är du kund får du tillgång till alla våra tjänster.

Förutom rent ekonomiska tjänster erbjuder Wictor Family Office även concierge-service, personliga tjänster för att hjälpa de förmögna familjerna med allt mellan himmel och jord, från att boka konsertbiljetter och semestrar till råd kring bostadsköp.

– En utmaning har varit att skapa en kultur där det är självklart att vara tillgänglig dygnets alla timmar och beredd på att hjälpa kunderna med precis allt, även sådant som kan verka omöjligt.

Wictor Family Office har 35 anställda, varav elva sitter på kontoret i Malmö, och flertalet delägare bestående av grundarfamiljerna, kunder och personal.