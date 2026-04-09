Mildef bygger ut

Försvars-IT-bolaget Mildef mer än fördubblar sin produktionsyta i Helsingborg på grund av ökad efterfrågan. Nyheten kommer bara ett halvår efter att bolaget byggt ut kraftigt även i Stockholm.

Det är bara fem år sedan Mildef invigde sitt ”fort” på 4 100 kvadratmeter i Helsingborg, som är bolagets huvudkontor och produktionsanläggning. På torsdagen meddelade Mildef att fortet ska expandera med ytterligare 6 000 kvadratmeter, nästan 150 procent.

– Vi måste ha större produktionsyta för att möta den efterfrågan vi ser på våra produkter, säger informationschef Olof Engvall.

Utbyggnaden består av cirka 4 000 kvm som byggs av fastighetsbolaget Wihlborgs. Det är en huskropp som knyter samman det befintliga huvudkontoret med ett näraliggande hus på 2 000 kvm som Mildef tar över.

Mildef kommer att hyra lokalerna av Wihlborgs som i sin tur investerar 97 Mkr i bygget.

Så sent som i höstas öppnade Mildef även nybyggda lokaler på 6 500 kvm i Stockholm. Där installeras Mildefs produkter i kundernas fordon.

Det nya bygget i Helsingborg ska vara klart sommaren 2027. På två år kommer därmed Mildef att ha expanderat med mer än 12 000 kvm.

– Vår utbyggnad i Stockholm gav upphov till oro över att vi inte satsar på Helsingborg. Nu ger vi svaret att det gör vi, säger Olof Engvall.

Expansionen och den ökade efterfrågan till trots har Mildefs aktie inte reagerat i proportion till det. Aktien rusade på upprustningsvågen från sommaren 2024 fram till maj 2025 då aktien toppade på 280 kronor.

Sedan har det gått utför till en dagsnotering omkring 140 kronor. En orsak är att huvudägaren Marianne Trolle sålde större delen av sitt innehav på toppen och ytterligare ledningspersoner gjorde detsamma.

Sedan i höstas har aktien stabiliserats, men inte börjat stiga på bolagets nyheter om ökat orderflöde.

– Jag kan inte kommentera aktiekursen, men vill påpeka att Mildef börsnoterades 2021 för 36 kronor, säger Olof Engvall.