Skånska bolag rapportrusar

Ett intensivt skånskt rapportflöde dominerades på torsdagen av Mildef, Cellavision och Rugvista som slog till med styrkebesked och extrautdelningar. Vi gör ett rapportsvep.

Mildef i Helsingborg, som tillverkar IT-hårdvara för militärt bruk, har lyxproblemet att hinna med att leverera på alla inkommande order. Denna växtvärk höll tillbaka tillväxten under hela 2025 och under det fjärde kvartalet.

Trots det levererar företaget en rejäl tillväxt. Omsättningen ökade organiskt med 13 procent till 783 Mkr under det fjärde kvartalet. Orderingången ökade i kvartalet med 30 procent till strax över 1 miljard kronor. Mildef har alltså en positiv så kallad ”book to build”, alltså att orderstocken överstiger omsättningen. Det gillas av aktiemarknaden.

Även resultat och marginaler steg. Rörelseresultatet blev 132 Mkr i kvartalet vilket gav en marginal på 16,8 procent, upp från 15 procent.

Daniel Ljunggren

”Att rusta för större volymer på kort tid är utmanande och det tar en viss tid att kalibrera resursläget till en nivå som matchar orderingången. Investeringstakten i ökad leveransförmåga är högre än någonsin”, skriver vd Daniel Ljunggren i rapporten.

Aktiemarknaden belönade rapporten med att handla upp aktien med 10 procent på torsdagmorgonen.

Cellavision

Ännu bättre gick det för Cellavisions aktie som steg med nästan 14 procent på en rapport som inte var någon resultatmässig rökare i krysset, men som visade att tillväxten är tillbaka.

Koncernens kvartalsomsättning uppgick till 197 Mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 12 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Ebitda blev 65 Mkr, vilket gav en marginal på oförändrade 33 procent. Bruttomarginalen minskade till 67 procent från 69 procent.

Framför allt är det försäljningen i USA som kommit tillbaka efter en dipp:

Simon Østergaard

”Försäljningen i Americas ökade med 50 procent och uppgick till 90 MSEK (60) jämfört med motsvarande kvartal 2024. Justerat för negativa valutaeffekter om 8 procent, ökade försäljningen organiskt med 58 procent. Jämförelsetalen är till vår fördel i år då fjärde kvartalet 2024 påverkades negativt av den utmanande marknadssituationen i USA till följd av presidentvalet”, skriver vd Simon Østergaard i rapporten.

Rugvista

Även matt-e-handlaren Rugvista steg rejält på sin rapport. Upp med drygt 8 procent. Detta trots att bolaget uppdaterar sina finansiella mål som borde tolkas som en ambitionssänkning. Men en rejäl extrautdelning överskuggade detta.

Det nya målet är att uppnå en ”tvåsiffrig” årlig organisk försäljningstillväxt. Det tidigare målet var att växa organiskt med 20 procent per år. Begreppet ”tvåsiffrig” är ett mjukare mål än det hårda 20 procent.

Lönsamhetsmålet är oförändrat en ebit-marginal på 15 procent.

Ebba Ljungerud

”De nya målen speglar både vår leveransförmåga och vår syn på marknaden framåt – med ambition, men också med en tydlig förväntan om att vi behöver fortsätta utveckla effektivitet och lönsamhet i takt med tillväxten”, skriver Ebba Ljungerud, vd för Rugvista Group.

Rugvista omsatte 270 Mkr i fjärde kvartalet, en organisk uppgång med 15,3 procent. Rörelseresultatet blev 32,2 Mkr och rörelsemarginalen blev oförändrat 11,9 procent.

Förutom en höjd ordinarie utdelning på 1,50 kronor per aktie, blir det en extrautdelning på 3,50 kronor, totalt 5 kronor per aktie. På nuvarande aktiekurs på 67 kronor ger den en direktavkastning på fina 7,5 procent.

AAK

Även fettkoncernen AAK flörtar med aktiemarknaden genom en extrautdelning och ett återköpsprogram om 1 miljard kronor per år under tre år framåt. I ordinarie utdelning föreslås 5,50 kronor per aktie (5,00). Dessutom föreslås 3,85 kronor i extra utdelning.

Siffermässigt var allt som marknaden hade väntat. Försäljningsvolymen minskade med 2 procent. Omsättningen blev 11,5 miljarder kronor. Rörelseresultatet blev 1 242 miljoner kronor , väntat var 1 265. Rörelsemarginalen var oförändrat 10,8 procent.

”Samtidigt är vi försiktigt optimistiska, med insikten om att marknadsförhållandena sannolikt kommer att förbli utmanande”, skriver vd Johan Westman.

SLP

Logistiskfastighetsbolaget SLP ökade sina siffror rejält tack vare förvärv. Förvaltningsresultatet ökade för helåret 2025 med 46 procent och uppgick till 583 Mkr. SLP äger idag fastigheter som värderas till 18,5 miljarder kronor. Det ger en avkastning på 3,2 procent jämfört med 3,0 procent året innan.

Aktien föll en aning på torsdagen.

Haki

Byggnadsställningsföretaget Haki, som tidigare hette Midway och är en rest av framlidne Sten K Johnsons företagsbygge, minskade omsättningen organiskt med 4 procent till 304 Mkr i kvartalet. Rörelseresultatet föll med 1 Mkr till 19 Mkr.

VD Sverker Lindberg redogör för en blandad utveckling i det fjärde kvartalet:

”I en fortsatt avvaktande marknad minskade den organiska tillväxten med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen påverkades negativt av mycket låga försäljningsvolymer av produkter för arbetsplatssäkerhet till nybyggnation och renoveringar av fastigheter i Storbritannien”, skriver han i rapporten.