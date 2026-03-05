Så hanterar företagen Iran-kriget

Stopp för jobbresor och utlandsplacerade ska jobba hemifrån. Den policyn gäller på de skånska storföretagen. Rapidus har frågat hur de hanterar riskerna med kriget i Mellanöstern, bland andra Marie Sandin, vd Tetra Pak Sverige.

Det är inte bara de som jobbar i Mellanöstern som påverkas av USA:s och Israels krig mot Iran. Många svenskar sitter nu fast i Asien eftersom flygrutterna går över just Mellanöstern.

En av dem som sitter fast är Sydsvenska Handelskammarens vd Johan Eklund som befinner sig i Sydostasien och hade ett bokat flyg hem via Qatar.

Johan Eklund

“Flyget har stökat till sig hela vägen till Sydostasien och resor har blivit komplicerade. Själv får jag göra en stor båge för att komma hem och resan hade jag inte kunnat boka själv”, skriver han på mail.

Han vill inte ge någon rekommendation kring hur säkerheten ska hanteras, men säger:

“Eskaleringsrisken är ju uppenbar. Risker förknippade med affärer i Iran är inget nytt. Svenska bolag har haft intressanta erfarenheter här.”

Han ger dock sin syn på läget vad gäller energi och olja:

”Att olje- och gasleveranserna från Persiska viken hindras och att fartyg inte kan passera Hormuz-sundet är allvarligt, och vi ser hur det omedelbart påverkar priserna. Men själv tror jag det finns en motståndskraft i form av att produktion kan öka på andra platser i världen, och då läggs handelsflödena om tills dess att situationen stabiliserat sig.”

Lång lista med länder som avrådes

De företag som Rapidus talat med hänvisar till de rekommendationer som ges ut av Utrikesdepartementet. Och listan på vilka länder som UD avråder från att resa till är just nu lång.

Cirka 60 länder finns på listan och där ingår inte bara samtliga länder i Mellanöstern, utan även Indien och Thailand.

Hela listan kan ses här.

Tetra Pak

“Vi är djupt oroade över situationen i Mellanöstern och tänker så klart på alla som drabbas. All vår personal i regionen är i säkerhet. Den osäkra och föränderliga situationen (inklusive avstängningen av Hormuzsundet) skapar vissa operativa utmaningar. Vår högsta prioritet är att säkerställa leveranser till våra kunder och vi gör allt vi kan för att minimera eventuella konsekvenser. Vi fortsätter att arbeta nära våra partners och följer utvecklingen noggrant”, skriver Marie Sandin, vd Tetra Pak Sverige, till Rapidus.

Alfa Laval

Hanna Jeppsson

– Den eskalerande konflikten i Mellanöstern orsakar just nu oro och risk för våra medarbetare både i och utanför regionen, och som ett globalt företag påverkar det även vår verksamhet. Som alltid är våra medarbetares säkerhet och välbefinnande vår högsta prioritet. Därför har vi tills vidare stoppat alla resor till regionen, liksom anslutningsflyg som passerar genom området, säger Hanna Jeppsson, kommunikatör på Alfa Laval.

Axis Communications

Björn Hallerborn

— Vi har regionala kontor i bland annat Förenade Arabemiraten, Turkiet, Egypten och Saudiarabien. Där arbetar våra medarbetare tills vidare hemifrån. Utöver detta har vi självklart stoppat alla resor till och från regionen, och vi följer myndigheternas rekommendationer. Hur detta påverkar vår affärsverksamhet i stort är för tidigt att säga någonting om, säger Björn Hallerborn, kommunikatör på Axis.

AAK

Carl Ahlgren

– Vi har ingen direkt verksamhet i regionen och om man tittar på volym och omsättning står regionen bara för någon enstaka procent. Det är ingen stor slutmarknad för oss historiskt så vi påverkas inte så mycket direkt av konflikten. Sedan är det klart att det inte är positivt för oss att energipriserna påverkas, säger AAK:s IR- och kommunikationschef Carl Ahlgren.

Har ni uppdaterat era resepolicys?

– Det gjorde vi direkt. Vi har infört ett fullt resestopp till regionen och om någon har särskilda skäl att resa dit måste det godkännas av ledningen, säger Carl Ahlgren.

Duni

Petra Lamorell