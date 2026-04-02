Glad Påsk, ät tacos!

När vi inte trodde att det kunde bli värre så blev det det. Nu har vi börjat ta Donald Trumps galenskaper för det nya normala. Men en tröst i påskhelgen kan vara att äta en rejäl tacomiddag. Det påminner om att det finns en broms för eländet.

Jag skrev en påskhälsning förra året med rubriken ”Trump insanity peak”. Ack så fel jag hade.

Krönika av Gunnar Wrede, Rapidus chefredaktör

Förra året var Donald Trumps vilda vevande med tullar det som orsakade grundskakningar i världsekonomin. Vem kunde då tro att han skulle genomföra en storskalig attack på Iran och därmed skaka om hela världens energiförsörjning med hotande prischock på olja och gas, med en potentiell dramatisk räntehöjning och global recession som följd?

Trösten i eländet stavas TACO, alltså att Donald Trump alltid fegar ur till slut, Trump Always Chickens Out.

Så fort världens kapitalmarknader reagerar negativt på hans tilltag så backar han. Fallande börser och stigande räntor är inte vad han vill ge sina amerikanska väljare och framför allt inte sin egen plånbok.

Vi har sett det gång på gång. För en aktietrader har det blivit ett ganska riskfritt sätt att tjäna pengar: Köp när det ser som värst ut. Trump kommer att backa lika säkert som att Armand Duplantis kommer att sätta ett nytt världsrekord i stavhopp.

När Trump drar tillbaka sina löften om att släppa lös helvetet över de stackars iranierna så tar marknaden glädjeskutt. De senaste dagarna har det räckt med att Trump påstår att kriget inte kommer att hålla på så mycket längre för att utlösa börsrusning.

Det visar också att det inte är något grundläggande fel på företagen, det är värderingarna av deras aktier som är nedpressade. Det kallas multipelkontraktion.

Min rekommendation är att varva påskäggen med tacos. Det är inte en symbol för att allt snart blir bra, men åtminstone för att det finns en broms. Trumps stolligheter kommer att fortsätta och vi får nog vänja oss, men han kommer aldrig gå emot marknaden på ett avgörande sätt.

Glad Påsk!