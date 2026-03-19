Nya finansiella mål för BHG

E-handelskoncernen BHG Group, med vd Gustaf Öhrn, uppdaterar sina finansiella mål men aktiekursen fortsätter att dala.

Inför sin kapitalmarknadsdag i eftermiddag meddelade BHG Group – med varumärken som Bygghemma, Trademax och Nordic Nest – att man uppdaterar sina finansiella mål.

Koncernen avser att öka sin nettomsättning med 10-15 procent per år genom organisk tillväxt och förvärv. På kort sikt är målet att det ske med en justerad ebit-marginal på 5 procent och på medellång sikt 7 procent.

“Framåt är vårt fulla fokus att skala upp lönsam tillväxt”, skriver koncernchefen Gustaf Öhrn i ett pressmeddelande som framhäver att de nya målen speglar BHG:s stärkta finansiella ställning.

Men marknaden har inte reagerat och aktien är i skrivande stund nere med 1 procent i dag.

I januari skrev Rapidus om BHG:s kvartalsrapport som låg i linje med förväntningarna, inklusive försäljningsrekord. Inte heller då tog aktien något glädjeskutt och under 2026 är kursen nere med 25 procent.

Tidigare finansiella mål

Förra gången BHG Group uppdaterade sina finansiella mål var i maj 2024. Det nya målet var då att ”Fortsätta leverera organisk tillväxt över den adresserbara marknaden.”

Därmed skrotades ett tidigare tillväxtmål från 2021 om att uppnå 20 miljarder kronor i omsättning ”på medellång sikt”. 2025 omsatte BHG Group 10,6 mdkr.

2024 sänktes även målet för justerad ebit-marginal till 5 procent på medellång sikt. Det tidigare målet från 2021 var att uppnå 7 procent på medellång sikt.

BHG:s justerade ebit-marginal 2025 uppgick till 3,7 procent.