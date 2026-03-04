Lime höjer finansiella mål

AI-skräcken har drabbat en lång rad SaaS-bolag med fallande aktiekurser, inte minst Lime Technologies. Men nu möter bolaget stormen med höjda finansiella mål.

Mjukvarubolag som utvecklar egen programvara och säljer denna som abonnemang till kunder, software as a service (SaaS), har drabbats av frossa på börsen sedan tanken börjat spridas bland investerare att kunderna kan tillverka sina egna applikationer med hjälp av AI, vilket därmed skulle sänka SaaS-bolagens försäljning.

Lime är ett av dessa. Det tidigare hajpade Lundabolaget har fått se sin aktiekurs gå ned med 35 procent de senaste tre månaderna.

Nu kontrar bolaget med att höja sina finansiella mål. Höjningen är marginell, men dess tajming får ses som ett svar på den senaste tidens utveckling.

Ett av de nya målen är att byta mått från omsättningstillväxt till så kallad ARR-tillväxt (annual recurring revenue), som mäter prenumerationsstocken snarare än den totala omsättningen. Poängen med det är enligt bolaget att fokusera mer på återkommande mjukvaruintäkter och mindre på konsulttjänster.

Tillväxtmålet i procent förblir oförändrat, 18 procent, alltså mätt som ARR istället för omsättning.

Lönsamhetsmålet höjs ett par pinnhål från en ebita på 25 procent till 27 procent.

”Genom att höja ebita-marginalen till 27 procent återspeglas den effektivisering och skalbarhet som transformationen (från omsättning till ARR, red) skapar, skriver Lime i ett pressmeddelande.

Limes aktie steg på onsdagmorgonen med cirka 5 procent.