Serieentreprenören fast i Tel Aviv

Flyglarmen tjuter flera gånger om dygnet. I Tel Aviv befinner sig Bonesupport-grundaren Semmy Rülf och kan inte ta sig till Sverige. – Jag vill komma hem så snart som möjligt, säger han.

När flyglarmet går har Semmy Rülf sex minuter på sig att nå skyddsrummet innan missilerna från Iran når Tel Aviv. Kommer de från Libanon och Hizbollah gäller blotta halvminuten.

Semmy Rülf i ett skyddsrum

– Du håller dig i kvarteret där du har nära till skyddsrum. Man blir rätt begränsad och känner sig låst, säger Semmy Rülf till Rapidus.

Flera gånger om dagen samlas grannar och vänner i skyddsrummen där de nu spenderar en stor del av sin vardag. Vissa skyddsrum är till och med fungerande gym, där träningspassen fortsätter medan skyddssökande invånare strömmar in.

Semmy Rülf är en välkänd entreprenör i Sverige och har varit med och byggt upp bolag som Bonesupport, Qlik och Axis. Numera spenderar han vinterhalvåret i den israeliska staden Tel Aviv och sommarmånaderna i Sverige.

Men krigen i regionen har förändrat tillvaron radikalt för Semmy Rülf.

— Jag har börjat vänja mig vid det, men det senaste kriget tär hårt på människorna. Framför allt när man väcks på nätterna och man måste klä på sig och skynda sig ner till skyddsrummet flera gånger per natt.

Semmy Rülf sitter i styrelsen i flera skånska bolag, bland annat Moroxite, Lithea och UGLK. Arbetet fungerar vanligtvis väl att sköta på distans från Israel, men krigen innebär utmaningar – både praktiska och mentala.

– Jag har blivit avbruten ett par gånger under våra digitala styrelsemöten då jag fått tacka för mig och gå ner i skyddsrummet. Och tankarna är någon annanstans. Men med så spännande projekt som jag håller på med i Lund så går det ändå bra, säger Semmy Rülf.

Han och hans partner försöker nu att ta sig tillbaka till Sverige. Men flygen ut från Tel Aviv är få och det är ytterst begränsat med platser, vilket har gjort att de ännu inte kunnat ta sig därifrån. Han hoppas dock att få komma med på ett plan inom de närmsta veckorna.

— Vi försöker ju komma ut. Jag har mina barn och mitt boende i Sverige, så jag vill komma dit så snart som möjligt.