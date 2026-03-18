Solid X rensar ut olönsamma konsulter

Konsultbolaget Solid X från Malmö satsar på lönsamhet framför tillväxt. Efter sitt tredje kvartal kan vd Filip Alexanderson konstatera att helåret blir det bästa hittills.

Solid X från Malmö erbjuder konsulttjänster inom huvudsakligen IT och digitalisering. I kundkretsen återfinns stora koncerner såsom IKEA, Alfa Laval, Volvo och Siemens.

Filip Alexandersson

Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet (november 2025–januari 2026) visar en nedgång i bolagets nettoomsättning med 18 procent, från 38 miljoner kronor till 31,5 Mkr. Minskningen beror enligt vd Filip Alexanderson på ”olönsamma affärer”, där bolaget har avslutat satsningar som inte gett önskat resultat. Han vill inte kommentera konjunkturen eller framtidsutsikterna.

Konsulter har sagts upp

— Vi har sagt upp konsulter motsvarande 18 procent i omsättning, där marginalerna på dessa konsulter varit för dåliga. Nu satsar vi istället på att få upp vinsten, säger Filip Alexanderson.

Rörelseresultatet förbättrades under kvartalet avsevärt, och landar på 514 000 kronor, där bolaget under motsvarande kvartal förra året rapporterade en förlust på 3,7 Mkr.

Resultatförbättringen är fortsättningen på en trend som bolaget inledde redan under under Q2, där bolaget gjorde en omvänd vinstvarning och redovisade sitt bästa kvartal hittills.

— Redan under det tredje kvartalet slår vi vårt bästa helårsresultat. Vi är först i branschen som har vänt till bra siffror, och jag känner inte till någon annan som dessutom slår rekord, säger Filip Alexanderson.

— Vi har höjt timpriserna, tagit bort olönsamma affärer och gör smartare drag. Sedan har vi också skalat ner internt och har tagit bort sektioner som vi ansett är onödiga.

Solid X är noterat på Spotlight Stock Market och de senaste tre månaderna har aktien stigit med 10 procent. Efter att kvartalsrapporten publicerades sjönk dock aktien med 3 procent. Börsvärdet är dryga 100 Mkr.