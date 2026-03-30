Refined går bra – men saktar in

Fjolåret gick bra för IT-bolaget Refined i Malmö. Men tillväxttakten saktade in. Frågan är när grundarna gör sin exit? Emil Sjödin berättar för Rapidus.

Refined i Malmö är något så ovanligt som ett scaleup-bolag som står på egna fötter med vinst.

Emil Sjödin

– Vi tuffar på och 2025 blev ett fint år. Visionen är att nå en marginal på 30 procent och vi kom en bit på vägen under fjolåret. Det är ett mål på sikt och inget vi räknar med att nå i år, säger Refineds vd och medgrundare Emil Sjödin.

Bolagets preliminära siffror för 2025 visar en omsättning på 180 miljoner kronor. Marginalen landar på 21 procent, vilket innebär en vinst på nära 38 Mkr.

– Vi växer bra och förra året ökade våra årliga återkommande intäkter med 20 procent.

Lägre tillväxttakt

Året innan var marginalen 18 procent och om Refined skulle ha hållit den tillväxttakt som varit hittills borde omsättningen ha blivit nästan 200 Mkr under 2025.

Enligt Emil Sjödin var det framförallt två saker som påverkade Refined under förra året.

– Det ena är att våra stora datakunder har börjat migrera från datacenter till cloud. Därför har vi investerat mycket i migreringen för att göra den så smidig som möjligt.

Det andra är att bolaget, föga förvånande, hänger med i AI-hajpen och har gjort stora investeringar.

– Det handlar om att hitta möjligheterna med AI och att investera i dessa möjligheter på ett trovärdigt och användbart sätt för våra kunder.

Refined startades av Emil Sjödin och medgrundaren Jimmy Lundström på Minc 2009. Affären är att hjälpa företag att implementera funktioner som ingår i det australisk-amerikanska mjukvaruföretaget Atlassians ekosystem. Det handlar exempelvis om projekthantering och samarbetsverktyg. Bland Atlassians mest kända applikationer finns projekthanteringsverktygen Jira och Trello.

Exit rycker närmare

2022 släppte Emil Sjödin och medgrundaren Jimmy Lundström in riskkapitalbolaget Standout Capital som delägare. Enligt informationsdatabasen Eivora äger Standout Capital 24,75 procent, vilket gör riskkapitalbolaget till näst största ägare efter Emil Sjödin.

Exithorisonten är fem år vilket innebär att Refined kan bli till salu nästa år. Värdet på Refined vid exit under 2027 anses kunna ligga omkring 1 miljard kronor. Det förutsätter dock en högre tillväxttakt än vad bolaget visade upp för 2025.

Hur ser du på en exit?

– Det kommer att ske en exit framgent, men varken vi eller Standout Capital har någon stress. Det handlar helt om tajming och hur marknaden går, säger Emil Sjödin.

Refineds huvudkontor finns i dag i Studiohuset i Malmö. Bolaget har uppåt 70 anställda varav 20 sitter på kontoret i Helsingfors.