Audiodo fyller kassan – igen

Ljudbolaget Audiodo tar in nästan 50 miljoner kronor. Men nyemissionen är inte den första. Efter mycket snack om intresse från techjättar och utbytt styrelse är frågan när lyftet kommer.

Audiodo utvecklar en teknik som med hjälp av algoritmer och hörselmodeller anpassar ljud i hörlurar eller högtalare efter lyssnarens hörsel och personliga behov. Tekniken finns exempelvis tillgänglig i hörlurar från märken som Scullcandy, PSB, Nocs, Fresh ’n Rebel och Tribit.

Amir Sheikh

Audiodo är numera publikt men inte noterat och har i dagsläget kring 100 aktieägare. Enda ägare med mer än 10 procent är medgrundaren Jan Weber.

I bokslutet för 2024 som publicerades i somras skriver bolaget att en lyckad nyemission krävs för att bolaget ska kunna drivas vidare. I annat fall ”bedömer styrelsen att det föreligger en osäkerhet kring bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet”.

I ägardatabasen Eivora framgår det nu att en nyemission nyligen genomförts och Audiodo tagit in 44,8 Mkr baserat på värderingen 237,7 Mkr.

Värdering låg på 1,1 miljarder

När Rapidus talade med vd Amir Sheikh hösten 2022 hade Audiodo nyligen tagit in 60 Mkr i en nyemission till en värdering som då låg mer än fyra gånger högre, på 1,1 miljarder kronor.

Då talades det om att bolaget fått in ”världsnamn inom musikproduktion” bland ägarna och var på väg att öppna kontor i Silicon Valley. Men enligt bolagets hemsida har man utöver huvudkontoret i Malmö fortsatt kontor i Kina, Sydkorea och Nederländerna, precis som 2022.

Tal om intresse från techjättar

Totalt har Audiodo enligt Eivora tagit in 270 Mkr. Bara under 2023 och 2024 gjordes nyemissioner, på totalt omkring 55 Mkr av dessa. I samband med den senare sade den då nytillträdde styrelseordföranden Christian Lagerling till Breakit att bolaget uppvaktas av potentiella kunder: ”Nu ringer techjättarna”, sa han till tidningen.

Men trots produktsamarbetena och talet om techjättar och världsnamn inom musiken låter lyftet för bolaget vänta på sig. 2021 till 2024 redovisade Audiodo omsättningssiffror i spannet mellan 3,7 och 5,6 Mkr. Under samma tidsperiod gjorde bolaget förluster efter finansnetto på totalt mer än 115 Mkr.

Hela styrelsen utbytt

Styrelseändringarna har också duggat tätt i Audiodo den senaste tiden. Christian Lagerling lämnade styrelsen i somras och hela den styrelse han ledde är nu utbytt.

Ny styrelseordförande är det danska styrelseproffset Jesper Ahlmann Funding Andersen som tidigare bland annat varit vd för Sonion, ett bolag som utvecklar teknik för hörapparater. I den nuvarande styrelsen finns också Henric Stråth, advokat och partner på Moll Wendén samt styrelseledamot i radarbolaget Acconeer.

Med en ny styrelse och nypåfylld kassa återstår frågan om hur planen för att få bolaget att lyfta nu ser ut. Rapidus har sökt vd Amir Sheikh, men utan att nå honom.