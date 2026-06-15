Doldisen bygger där det inte syns

Elnätsutbyggnad och datahallar driver tillväxten för Malmöföretaget Akea. Vd Emilie Condrup är doldisen i Malmös näringsliv som bygger det som inte syns, men som omsätter 5 miljarder kronor.

Elnät och datahallar syns förvisso när det handlar om luftledningar och färdiga hallar. Men Akea, eller som bolaget egentligen heter, Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB, bygger bara saker under mark. Det grävs, det schaktas och det dras kabel och rör – under mark.

Emilie Condrup

– När vi har ett uppdrag för en datahall står vi för hela bygget upp till betongplattan. Vi bygger också till exempel allt upp till plattan för Pågens nya bageri i Landskrona och vi har byggt till DSV:s lagerhallar vid E6:an, säger Emilie Condrup.

I faderns fotspår

Hon är dotter till grundaren Peter Condrup och har varit vd för Akea sedan 2022. Dessförinnan hade hon jobbat i företaget i åtta år.

– Det var långt ifrån självklart att jag skulle gå i pappas fotspår. Jag flyttade hemifrån när jag var 16, flyttade från Skåne när jag var 19 och tänkte aldrig komma tillbaka, säger Emilie Condrup.

Men efter avhopp från juridikstudier blev det ingenjörsstudier inom byggteknik och sedan gjorde gravitationen sitt.

– Pappa och jag är så otroligt lika. Ibland har det blivit jobbigt. I dag är han både min värsta kritiker och bästa supporter.

Akea ingår i Eleda-koncernen som gett namn åt MFF:s hemmaarena. Eleda är ett så kallat konsolideringscase av entreprenadföretag drivet av riskkapitalbolag och omsätter totalt cirka 25 miljarder kronor. Huvudägare är i dagsläget riskkapitalbolagen Bain Capital som är störst och Altor med en mindre tvåsiffrig andel, samt grundarna Peter Condrup och Johan Halvardsson.

5 miljarder i omsättning

Akea är med en omsättning på cirka 5 miljarder det största dotterbolaget i Eleda-koncernen. Marginalen på sista raden ligger på cirka 8 procent. Bolaget har fyra affärsområden som står för ungefär en fjärdedel var av försäljningen.

Dessa är datahallar, kabel och energi, traditionell anläggning, samt infrastruktur. I de två sistnämnda är konkurrenterna de traditionella byggbolagen som Peab och NCC.

Akea var tidigare ledande på utbyggnad av fibernät, men när nu fibernäten börjat bli färdigbyggda har datahallarna kompenserat i orderingången. Akea har byggt eller håller på att bygga totalt 9 datahallar i Sverige, Danmark och Finland åt slutkunder som till exempel Microsoft.

Snittorder 500 Mkr

– En snittorder på en datahall ligger för oss i storleksklassen 500 miljoner kronor. Just nu håller vi på med en utanför Helsingfors som byggs för Microsoft och det är ett ännu större projekt.

Förra året tog dock tillväxten en paus. Det berodde på att just bygget av datahallar bromsade i början av året.

– Datahallarna börjar komma tillbaka men störst potential framåt ser jag i kabel och energi. Det kommer att behövas väldigt stora investeringar i elnäten, inte minst i Sverige. Vi har ramavtal med Kraftringen och Eon. Det är nog bara början.

Ägarkarusell

Eledas och därmed även Akeas ägarbild har förändrats hastigt genom åren. Akea köptes 2015 av riskkapitalbolaget Priveq som sedan sålde till Triton 2017. Det var Triton som påbörjade den konsolidering av anläggningsföretag som nu är Eleda.

Bara året efter gjorde familjerna Condrup och Halvardsson samt flera hundra anställda en management buyout. Två år senare kom Altor in som ägare och 2023 var det dags för Bain Capital att ta den största aktieposten.

Frågan är när nästa ägarskifte sker och hur det då kommer att se ut.

– Bain har varit inne i två år så något kommer ju sannolikt att ske. Och vad händer sedan? Vi är stora nu. Vad kommer efter Bain Capital? Vi får se, säger Emilie Condrup.