Ny vd på Krinova

Sju månader efter att Ulrika Hasselgren fick gå presenterar Krinova en ny vd. Claes Henriksson är namnet. – Vi har inte haft bråttom, det är viktigt att det blir rätt, säger ordförande Jonas Haak.

Krinova har varit vd-löst sedan i november då Ulrika Hasselgren lämnade efter mindre än ett år på vd-posten. Det är Jonas Haak, till vardags vd för Kristianstad Österlen Airport, som agerat arbetande styrelseordförande under de sju månader som gått.

Jonas Haak

– Jag tycker inte att det har gått sakta med rekryteringen. Vi tog god tid på oss att internt diskutera vilken typ av ledarskap som vi behöver i Krinova. Annonsen gick ut i mars och sedan har vi haft många väldigt välmeriterade sökande, säger Jonas Haak.

Claes Henriksson kommer senast från en roll som egen konsult med uppdrag från bland annat den danska ölproducenten Faxe där han jobbat med marknad, kommunikation och affärsutveckling. Han har också jobbat på Dole Nordic och Arla Foods.

Claes Henriksson

– Det känns väldigt bra med Claes. Han har dokumenterat goda ledaregenskaper och han kommer in med energi kring förändringsledning. Han ser människor och kan få människor att växa. Det är precis vad vi som ständigt föränderlig science park behöver, säger Jonas Haak.

Utrymme för tillväxt

På kort sikt blir det Claes Henrikssons uppgift att leda verksamheten som omfattar ett 20-tal anställda och ett hundratal bolag som är hyresgäster i Krinovas lokaler i Kristianstad. Verksamheten omfattar också innovations- och utvecklingsstöd till entreprenörer och tillväxtbolag. I dagsläget omfattas drygt 70 startups, cirka 20 bolag i tillväxtfas och sju bolag i inkubatorverksamheten.

På lång sikt vill Krinova befästa rollen som internationell inkubator för bolag i livsmedelsbranschen och även växa.

– Det är ett plus att Claes kommer från just livsmedelsbranschen även om det inte var avgörande. Dessutom ser vi fram emot att högskolan i Kristianstad ska flytta under 2029. Då kommer näraliggande lokaler att frigöras och vi tittar så klart på möjligheten att växa där, säger Jonas Haak.

Under de senaste fem åren har cirka 300 entreprenörer och företag i nordöstra Skåne haft stöd i någon form av Krinova. Parallellt har ytterligare ett par hundra företag från hela landet, främst inom livsmedel, deltagit i innovations- och tillväxtprogram.

Claes Henriksson tillträder i september, senast 1 oktober.