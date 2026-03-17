Cellevate väntar vidare

Hösten 2024 stod bioteknikbolaget Cellevate i Lund redo att dra igång en ny stor kapitalrunda för att finansiera kommersialisering i Europa och USA. Men bolaget väntar fortfarande.

Medicon Village-baserade Cellevate har utvecklat en kategori av nanofiberbaserat cellodlingssystem som ska vara både bättre och snabbare än tidigare generationer. Enkelt uttryckt efterliknar det kroppens naturliga miljö vilket ska minska glappet mellan resultat från labbtester och tester på människor.

Laura Chirica

När Rapidus talade med vd Laura Chirica i november 2024 hade bolaget nyligen fått in drygt 36 Mkr till en värdering på 176 Mkr i en andra såddrunda.

– Serie A-rundan drar i gång inom kort. Målet är att ta in 174 miljoner kronor för att sätta i gång en aggressiv kommersialisering under 2025 och 2026. Då ska vi gå ut med vår produkt i prioriterade delar av Europa och fortsätta expansionen i USA, sade Laura Chirica den gången.

Radikalt lägre värdering

Men någon serie A-runda verkar ännu inte ha kommit till stånd. I ägardatabasen Eivora registrerades nyligen en betydligt blygsammare nyemission där bolaget tog in 8,5 Mkr till en värdering på endast 10,5 Mkr, i form av kontanter och apportegendom.

Men kanske är en ny större runda trots allt på gång, om än försenad. Cellevate meddelade nämligen för en månad sedan att man som ett av 61 bolag valts ut att få börja förhandla med European Innovation Council (EIC) om en potentiell uppföljningsinvestering, som skulle följa på de totalt 63 Mkr bolaget beviljades redan 2022.

Cellevate skriver också att en ytterligare investering från EIC i så fall samordnas med nya investerare i en finanseringsrunda som planeras till ”andra halvan av 2026”.

Cellevate grundades i Lund 2014 som ett så kallat spin out-företag från Nano Lund. Två av medgrundarna, Maximilian Ottosson och Albin Jakobsson, är fortsatt kvar i bolagets ledning.

Rapidus har sökt Laura Chirica utan framgång.