Borrebaeck-bolaget mot breakeven

Senzagen ser en växande trend med djurfria tester. Detta gynnar Lundabolaget som efter år av olönsamhet nu är på väg att nå breakeven.

Rapidus har följt Senzagen till och från genom åren sedan grundandet 2010. En av storägarna är Lundaprofessorn Carl Borrebaeck som också är ordförande.

För en kort tid sedan fick Senzagen in 17,5 miljoner kronor från den franska institutionella investeraren Eiffel Investment Group, som därmed blev största ägare med 9,2 procent. Nu har bolaget uppdaterat sina strategiska plan och är inne i vad de själva kallar breakeven-fasen.

Peter Nählstedt

Rapidus åkte till Senzagens nya lokaler på Medicon Village i Lund, för att träffa vd Peter Nählstedt och prata om aktiens låga värdering, framtidsplanerna och var kunderna finns.

– Vi ser en växande makrotrend i att gå mot djurfria tester, bland annat sedan FDA:s nya riktlinjer infördes, säger Peter Nählstedt, som har varit vd för SenzaGen sedan 2021.

FDA fasar ut djurförsök

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beslutade förra året att börja fasa ut djurförsök vid utveckling av nya läkemedel. I stället ska metoder som speglar människokroppen bättre användas, som AI-modeller och avancerade labbtester på organliknande vävnader.

Senzagen rider på vågen och utför djurfria laboratorietester för att avgöra om en substans kan orsaka hudallergi. Bolaget använder sin egen testplattform GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) som bygger på genuttryck i kombination av maskininlärning för att förutsäga immunreaktioner hos människor.

– GARD står för 70 procent av vår omsättning. När vi nu tar in bolaget i en snabbare tillväxtfas behöver vi bredda erbjudandet och utveckla nya innovationer. Ett par sådana är redan på gång, säger Peter Nählstedt.

Kunden skickar det som den vill ha testat, exempelvis kemikalier, kosmetika eller naturliga botaniska extrakt, till Senzagens labb. Därefter får kunden reda på om en kemikalie eller ett material kan vara allergiframkallande eller giftigt, utan att behöva testa på djur.

– GARD-testen och tekniken licensieras också ut och kan sättas upp på andra labb. Vår strategi är att vi vill ha våra stora kunder som direktkunder.

Globala kosmetikaföretag bland kunderna

Bland Senzagens 130 kunder finns flera globala spelare, bland annat L’Oréal, Clarins, Exxon och Lundbeck. De allra flesta finns utanför Sverige, i Europa och Nordamerika.

Förra året omsatte bolaget 58 miljoner kronor, med ett minusresultat på 11,6 Mkr. Men Peter Nählstedt har goda förhoppningar om det ska vända i år.

– Det här året är vi i breakeven-fas. Kommer vi bara upp i 16-18 miljoner kronor per kvartal så är vi kassaflödespositiva med nuvarande kostnadsnivå. Vi har en stark orderbok och nu håller vi i kostnaderna för att få bra hävstång.

Enligt Nählstedt ska Senzagen inte ta in mer pengar i år.

– Istället tittar vi på fler förvärv och andra satsningar för att snabba på tillväxtresan. Vi har hittills gjort två förvärv i Italien som fallit mycket väl ut.

Senzagen har ett börsvärde på 179 Mkr. Aktien har backat de senaste åren.

– Jag tycker att aktien är oförtjänt lågt värderad sett till allt vi åstadkommit de senaste åren, men jag tror att värderingen kommer att gå upp i takt med att vi växer lönsamt från och med i år. Därefter ska vår tillväxt och lönsamhet ta ytterligare fart i och med godkännanden inom bland annat medicintekniska produkter.