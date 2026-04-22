Galavinst och första rundan

Rapidus 34:an Sahar Söderholm med bolaget Donya Tech prisades i förra veckan som Årets kvinnliga framtidslöfte på WiB Galan i Stockholm. I dagarna säkrade hon dessutom sin första investering.

Donya Tech utvecklar en bärbar sensor som kan mäta fosters rörelser. Tanken är att minska oron hos gravida och samtidigt bidra till bättre och effektivare vård.

Sahar Söderholm

I förra veckan fick grundaren Sahar Söderholm ta emot pris som Årets kvinnliga framtidslöfte när WiB Galan hölls för fjärde gången. Bakom galan står Stockholmsbaserade WiB Capital (förkortningen utläses Women in Business).

En jury hade valt ut två kandidater som fick pitcha på scen under galan.

– Nittio sekunder framför en publik på 700 personer som sedan röstade fram vem som skulle vinna, berättar Sahar Söderholm.

Utöver utmärkelsen i sig gav kvällen värdefulla kontakter.

– Det skapar ju mer uppmärksamhet i att vi existerar och jag fick jättebra feedback och ytterligare validering.

”Det är inte så många som utvecklar hårdvara”

WiB Capital drivs av medgrundarna Carolina Lahdo och Farideh Wallquist. Syftet är att vara en plattform som ger kvinnliga entreprenörer tillgång till kapital och nätverk. Det blev nyligen känt att Peter Dahlgren, tidigare bland annat vd på Nordnet, investerat i WiB Capital.

– Det är inte så många som utvecklar hårdvara. Jag har försökt ta kontakt med andra grundare för att få perspektiv på hur jag ska tänka och förhålla mig till investeringar. Till exempel träffade jag Fredrik Hjelm (vd och medgrundare på Voi, reds anm) i förra veckan i Stockholm. Sådana här utmärkelser skapar möjligheten att ta kontakt och att man känns lite mer legitim.

Donya Tech samarbetade tidigare med ett forskningsinstitut i Österrike specialiserat på sensorteknologi för att ta fram en ny prototyp, ett samarbete man nu valt att avbryta.

Första kapitalinjektionen

Parallellt med diskussioner med potentiella investerare för en större investeringsrunda har bolaget i dagarna fått klart med sin första externa investering. Det är de skånska inkubatorernas investeringbolag Skåne Ventures som går in, men Sahar Söderholm vill inte kommentera beloppets storlek.

– Men det är tillräckligt för att vi ska kunna genomföra vårt beta-test på cirka 40 kvinnor nu till hösten med vår tredje prototyp. Detta kommer att möjliggöra att vi får in mer data och validering för att kunna fortsätta arbetet med kapitalresningen.

Målet är att lansera en färdigutvecklad produkt under nästa år.

