Cellevate på offensiven

Bioteknikbolaget Cellevate i Lund sparkar vd:n och tar in 21 miljoner i en bryggrunda. Men mer pengar kommer att behövas. – Vi siktar på ytterligare 30-60 Mkr, säger tf vd Karsten Fjärstedt.

Medicon Village-baserade Cellevate har utvecklat ett nanofiberbaserat cellodlingssystem som ska vara bättre och effektivare än tidigare varianter. Poängen är att det efterliknar kroppens naturliga miljö och kan därmed minska glappet mellan resultat från labbtester och tester på människor.

Karsten Fjärstedt

Nu tillförs bolaget 21,3 Mkr, varav 3 Mkr från Almi Invest och resterande från affärsänglar och befintliga ägare som Industrifonden och European Innovation Council (EIC).

– Det som gjordes nu var en bryggrunda. Tanken är att göra en större runda i september i storleksordningen 30 till 60 miljoner kronor, beroende lite på hur responsen blir. Den kan också bli uppdelad i två omgångar, säger Cellevates nytillträdde interim-vd Karsten Fjärstedt.

Vd gick på dagen

Karsten Fjärstedt har en bakgrund med bland annat ledande poster inom GE Healthcare. Han tillträdde 23 mars i samband med att tidigare vd Laura Chirica lämnade Cellevate med omedelbar verkan.

Cellevates styrelse har enligt ett pressmeddelande startat processen för att hitta en permanent ny vd. Karsten Fjärstedt säger att hans uppdrag är att vara med och säkra den större rundan i höst, som när den är på plats ska accelerera kommersialiseringen av bolaget.

– Vi har ett antal samarbeten på gång och då räknar vi med att på allvar ha kommit in i kommersialiseringsfasen.

Cellevate grundades 2014 som ett så kallat spin out-företag från NanoLund. Två av medgrundarna, Maximilian Ottosson och Albin Jakobsson, är fortsatt kvar i bolagets ledning.