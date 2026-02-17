Lundaforskare med nytt järntillskott

Efter att ha forskat om järnprotein i nästan 20 år var det inget annat än ”ironiskt” när Nelida Leiva Eriksson själv drabbades av svår anemi. Därför startade hon Ironic Biotech, som vill skapa en ny kategori av näringstillskott.

Över 1 miljard människor i världen lider av järnbrist. Huvudsakligen är det kvinnor, barn och äldre som drabbas och nuvarande lösningar har olika baksidor. Tillskott i form av järntabletter görs huvudsakligen på billiga järnsalter med låg biotillgänglighet – det vill säga att en låg andel av den tillförda dosen når blodomloppet – och intravenös järnbehandling innebär risker och är dyr.

Just därför bestämde sig forskaren Nelida Leiva Eriksson för att ta saken i egna händer. Hon startade Ironic Biotech i Lund 2020 och utvecklar ett vegetabiliskt järnprotein med hög biotillgänglighet – enligt bolaget självt tas järnet upp lika bra som järn i kött.

Nelida Leiva Eriksson

— Ingen har någon lösning. Det är vi som tagit ledarrollen här, vilket är läskigt men det ger oss också en bra position, säger Nelida Leiva Eriksson, Ironic Biotechs vd.

Den exakta marknadspotentialen är svår att beräkna eftersom segmentet saknar etablerade kategorier. Bolagets produktpositionering är ännu inte heller helt fastslagen. Men det är den medicinska marknaden som bolaget riktar in sig på i första hand, snarare än livsmedel.

— Vi kan inte konkurrera med de låga priserna på tillskott, samtidigt som företrädare ur läkemedelsbranschen vi pratar med påtalar bristen på effektiva behandlingsalternativ, säger Nelida Leiva Eriksson.

Söker 50 Mkr

Hon är största ägare, följt av finska VC-firman Nordic Foodtech som 2024 investerade nästan 10 miljoner kronor i bolaget till en värdering på 48 Mkr. I mars är det dags att fylla på kassan på nytt, när bolaget vill ta in 5 miljoner dollar.

Nelida Leiva Eriksson

— Vi har redan en co lead-partner med oss som driver en stor produktionsanläggning i Europa. Den kommer hjälpa oss i uppskalningen av produktionen nästa år.

Bolaget har ännu inga intäkter. Målet är att vara igång med både produktion och försäljning av proteinet under andra kvartalet nästa år. Men flera viktiga milstolpar återstår.

Bolaget siktar på den amerikanska marknaden och arbetet med ansökan till FDA:s GRAS-spår är igång. GRAS-förfarandet går snabbare och kräver färre kontroller än för ett läkemedel eftersom bolaget själva ansvarar för att visa att ingrediensen är säker. Vid ett godkännande och med distributionsavtal på plats skulle bolagets tidplan kunna hålla.

Järnproteinet är dock bara första steget.

— Så snart järnproteinet är ute på marknaden och produktionen är igång har vi andra näringsämnen i vår pipeline att gå vidare med, säger Nelida Leiva Eriksson.