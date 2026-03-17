Acconeer är på frammarsch

Radarsensorbolaget Acconeer i Malmö radar upp ordrar på löpande band. Sedan aktiekursen stack i oktober handlar det om ett totalt ordervärde i mångmiljonklassen.

I oktober i fjol meddelade Acconeer rekordomsättning och ebit-positivt resultat för det tredje kvartalet. Aktien lyfte och hittills i år är den upp 82 procent.

Sedan kurslyftet har bolaget fått in flera order på totalt 29 miljoner kronor. Den senaste ordern, från en av bolagets kinesiska distributörer, meddelades på tisdagsförmiddagen och är värd 5,4 Mkr.

”Kina är en viktig och växande marknad för oss, och BEYD är en betydelsefull partner för oss sedan många år”, kommenterar vd Ted Hansson.

Mindre ordrar som Acconeer får in kontinuerligt är inte inräknade i de 29 miljonerna, eftersom bolaget inte annonserar dessa publikt då de inte bedöms ha någon kurspåverkan.

Design wins

Utöver ordnarna som trillar in har Acconeer även tilldelats ett antal så kallade ”design wins”. Dessa syftar till att Acconeers radarsensorer har valts ut för användning i en kunds produkt, vilket inte är samma sak som att en order har lagts. Däremot öppnar det upp för framtida intäkter.

2025 landade bolaget omsättning på 57,9 miljoner kronor. Resultatet blev minus 20 Mkr.

Acconeer utvecklar radarsensorer. Bolagets produkt används huvudsakligen för avståndsmätning, geststyrning samt som funktion i olika applikationer. Exempel på användningsområden inkluderar drönare, parkeringssensorer, 3D-skanning och autofokus support. Kunderna återfinns främst inom industri, fordon och bland aktörer inom IoT.

Rapidus har sökt vd Ted Hansson för en kommentar.