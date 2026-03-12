Han siktar på exit redan från början

En exit värd en halv miljard om tre år – det är siktet för serieentreprenören Simon Lexén som är ny vd i Malmöbolaget Nvoy. Nu tar bolaget in pengar för att ta sin SaaS-lösning till marknaden.

Simon Lexén ligger som Rapidus tidigare berättat bland annat bakom Lundabolaget Heritage Timepieces och investmentbolaget Loshh. Nu är han sedan ett par månader vd och delägare i Nvoy.

Simon Lexén

Nvoy grundades av Martin Lundin, som också äger och driver IT-konsulten Talkative i Malmö. Han är personen bakom idén och teknologin, och bolagets huvudägare.

Nvoys teknologi går ut på att dels enkelt kunna hitta och visualisera data som en organisation kan ha utspridd i många olika system, dels att med en så kallad AI-agent också kunna bearbeta och hantera den.

Hanterar spridd data

– Man har Googles Workspace-lösning och Google Drive, man sitter med Dropbox och med OneDrive och med Teams. Datan är utspridd i många olika silos. Det första problemet är att du hittar ingenting. Det andra problemet är att om AI verkligen ska vara starkt så behöver du kunna använda all data. Det har funnits ett behov på marknaden. Det förstod Martin och började utveckla detta som ett sidoprojekt för fyra år sedan, säger Simon Lexén.

Lösningen har bland annat testats och använts inom Ikea, berättar han.

– Vi har en färdig produkt som vi kör ut till pilotkunder just nu, personer vi känner sedan tidigare, som testar produkten under en period i sin verksamhet för att få fler bra kundcase.

Söker kapital

I veckan drog bolaget igång en nyemission, en så kallad såddrunda som ska stängas inom en månad, målet är att få in 14 miljoner kronor baserat på en värdering på 75 Mkr. Hälften av pengarna är öronmärkta till säljorganisation och kommersiella aktiviteter, som är Simon Lexéns uppgift i bolaget.

Han menar att lösningen egentligen hade passat i ”nästan alla” företag inklusive enmansbolag, men till en början är fokus mer avgränsat än så.

– Vi har två målgrupper vi jobbar mot. Den ena är bolag med 30 till 50 anställda som uttalat har ett problem med datan, att ”vårt material är inte strukturerat”. Där vi ser kortare säljcykler, snabbare beslut i ägarledda bolag. Och sen har vi då bolag 100 till 200 anställda där vi ser medelånga beslut, men där vi kan göra väldigt stor skillnad, säger Simon Lexén och fortsätter:

– Fokus kommer i starten att ligga på bolag som har väldigt stort inflöde och

hantering av data, till exempel producerande verksamheter med stora fabriker. Jag kommer ju från den branschen själv, så för mig är det väldigt naturligt.

Multipel 20

Simon Lexén har själv flera bolagsresor bakom sig, bland annat just inom tillverkning av skyddsutrustning under pandemin. Nu lägger han huvuddelen av sin tid på Nvoy, och målsättningarna är ambitiösa.

Redan nästa år ska omsättningen landa på 11 Mkr och bolaget vara kassaflödespositivt. Under 2028 börjar ägarna förbereda en exit.

– Då ligger vi på en omsättning på cirka 30 miljoner. I och med att vi är ett SaaS-bolag hoppas vi på en multipelvärdering på någonstans mellan 15 och 22 gånger. Så vi hoppas ju att vi gör en exit om tre år på kring en halv miljard kronor.

Kommer ni att behöva ta in mer pengar innan dess?

– Det är en svår fråga, varenda person jag mött när jag investerat har ju sagt ”det här räcker för alltid” och sen gör det aldrig det. Men utan försäljning klarar vi oss 14 månader. Och med den budget som är satt förutsatt att vi får in försäljning, och det är ju ett väldigt stort misslyckande annars, så har vi runway med relativt god kassa hela vägen fram till kassaflödespositivitet.