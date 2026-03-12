Debricked-gänget tänker långsiktigt

Efter försäljningen av Debricked startar Daniel Wisenhoff och hans medgrundare ett nytt AI-bolag – den här gången utan riskkapital för att bygga ett företag på lång sikt.

AI ska ta hand om repetitiva arbetsflöden, medan människor kan fokusera på det datorer inte klarar. Det är tanken bakom nystartade Oaiz, som brinner för att optimera arbetsflöden.

Från vänster: Simon Kihlberg Wallström, Emil Wåreus, Felix Kruuse, Daniel Wisenhof (kvinnan på bilden har inget med Oaiz att göra)

— Det är svårt att hitta fyra lika passionerade grundare för processer som vi. Vi är fyra ingenjörer och vi har sett så många processer som skulle kunna göras bättre, säger Daniel Wisenhoff, medgrundare och vd på Oaiz.

Debricked såldes till USA

Det är inte hans första bolagsresa. Han var också medgrundare till Debricked, ett IT-säkerhetsföretag som utvecklar verktyg för att hitta sårbarheter i open source-kod. 2022 sålde han och medgrundarna Felix Kruuse och Emil Wåreus bolaget till amerikanska Micro Focus. Nu har de, tillsammans med Simon Kihlberg Wallström, startat Oaiz.

De passionerade ingenjörerna har byggt en automationsplattform som kopplar samman och automatiserar processer utifrån användarens behov. Användaren beskriver sina behov genom en enkel prompt i en chatt, så sköter plattformen resten.

— För ett år sedan sa vi att det finns mycket bra där ute, men vi saknar det vi bygger nu: den ultimata workflow automation-mjukvaran.

Loveable en förebild

Plattformen kan både hantera komplexa processer och enklare åtgärder, som att sammanfatta e-postkonversationer inför ett inbokat möte, eller att automatiskt lägga in information i CRM-systemet och skapa agendor inför kundmöten.

Daniel Wisenhoff drar själv paralleller till det hypade svenska AI-bolaget Loveable, men en viktig skillnad här är att Oaiz kräver en aktiv prenumeration för att få tillgång till de flöden man väljer att bygga, medan Loveable är en tjänst för att bygga produkter eller webbsidor.

— Drömmen är att likt Lovable vara intressant för vem som helst, men vi märker att det än så länge är de som har ett tekniskt intresse och redan förstått AI som vill använda oss. Men det ska vara så enkelt att vem som helst kan använda det.

Tjänsten är nyss lanserad och bolaget har ett 30-tal användare, med ungefär lika många fler på väntelistan. Diskussioner förs med svenska myndigheter och större bolag, men merparten av kundkretsen är snabbfotade små- och medelstora företag som har möjlighet att enkelt förändra sina processflöden.

Vill bygga långsiktigt – den här gången

På den förra entreprenörsresan med Debricked hade bolaget investerare med sig, bland annat Karl-Johan Persson ur H&M-familjen. Den här gången vill grundarna göra annorlunda och istället bygga ett bolag med långsiktighet i åtanke. Därför har grundarna valt att inte bjuda in några finansiärer, och har inga planer på att göra det heller.

Genom att hålla teamet litet och växa i takt med kunderna vill bolaget bygga ett långsiktigt förtroende så att kunder ska våga lägga sina processer i plattformen.

Målsättningen är dock lika ambitiös.

— Vi hoppas bli ett stort bolag, men konkurrensen är stenhård så vi får väl se. Just nu har vi den bästa upplevelsen för workflow-utvecklare. Vi utvecklar detta med oss själva som målgrupp och vi är väldigt krävande.

— Vi vill bli så stora som möjligt, men vi är OK med att vara nischade. Är man bäst i världen på processflöden så omsätter man några hundra miljoner kronor om året, och där siktar vi på att vara om fem år, säger Daniel Wisenhoff.