Liveday expanderar

Sporttech-bolaget Liveday, med entreprenören Robin Lundgren och tidigare NHL-stjärnan Henrik Zetterberg i spetsen, tar upp konkurrensen på eventmarknaden.

Helsingborgsbolaget Liveday grundades för drygt tre år sedan av Axel NIlsson och Robin Lundgren, tidigare vd för Bjärefågel, före detta ekonomichef i Helsingborgs IF och padel-entreprenör.

2024 investerade Henrik Zetterberg, före detta hockeyproffs som vunnit Stanley Cup, VM- och OS-guld, i ägarbolaget Beyond Tickets.

Henrik Zetterberg och Robin Lundgren.

Förenklat är Liveday en plattform för elitidrottsklubbar som hjälper dessa att öka sina intäkter genom försäljning av biljetter, merchandise, mat och dryck.

Utökar till kulturevent

Bolaget har sedan starten varit inriktat på sportarenor, men öppnar nu sitt system för konsert-, kultur- och eventmarknaden.

– Vi har sett en stor efterfrågan och därför tar vi det här steget. Vi har skrivit de första samarbetsavtalen med eventarrangörer som kommer tillkännages inom kort, säger Robin Lundgren.

– Vi får allt fler förfrågningar från konsert- och eventarrangörer och blivit inbjudna att delta i upphandlingar för arenor, teatrar och kulturverksamhet. Samtidigt har vi redan kunder i Sverige och Finland som driver sina arenor i egen regi, där konserter och andra event är en del av verksamheten.

Axel Nilsson och Robin Lundgren

Liveday verkar i en säsongsbetonad bransch och avtalen löper under helt olika perioder. Bolagets ackumulerade kontraktsvärde ligger idag på 11 miljoner kronor. Enligt Robin Lundgren ligger den siffran runt 16-17 Mkr vid årets slut.

– Vi gick breakeven under sommaren förra året, nu har vi jobbat bort våra barnproblem och ska gasa på.

Ni behöver alltså inte ta in nytt kapital?

– Vi gjorde en intern runda i somras för att fortsätta växa, men i dagsläget finns det inga planer på att fiska efter externt kapital.

Livedays huvudkontor ligger i Helsingborg. Bolaget har även ett kontor i Stockholm och ett i Finland. Det finns också planer på att öppna fler lokala kontor för att nå nya marknader inom Europa.