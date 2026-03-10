Big science är big business

Europas stora forskningsanläggningar kan betyda stora affärer för svenska teknikföretag. På onsdagen arrangeras Swedish Big Science Forum i Lund för att få valuta för Sveriges medlemsavgift på 2 miljarder kronor.

Eventet på The Loop i norra Lund samlar totalt 240 deltagare. Bland dem finns representanter för ett 80-tal svenska teknikföretag.

– Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att få vara med och bygga och utveckla forskningsanläggningar. Om man ska ta sig in på en marknad behöver man lära känna folk, skapa relationer och förtroende, säger Frida Tibblin Citron, affärsutvecklare på arrangören Big Science Sweden.

Big Science Sweden är ett konsortium som består av fyra svenska universitet, varav Lunds universitet är ett, tillsammans med forskningsinstitutet Rise, branschorganisationen Teknikföretagen, IUC Syd och Region Skåne.

Sveriges medlemsavgift – 2 miljarder

Konsortiet finansieras av Vinnova och Vetenskapsrådet med extrafinansiering från Region Skåne. Syftet är just att främja svensk industri genom att underlätta kontakter, affärer och kompetensutveckling vid stora internationella forskningsanläggningar, som ESS i Lund eller Cern i Schweiz.

Sverige är medlemsland i ett antal så kallade big science-anläggningar runt om i Europa, vilket kostar staten runt 2 miljarder kronor i medlemsavgifter varje år.

– Vi har ett statligt uppdrag att se till att öka Sveriges retur från den investeringen. Det uppenbara är ju att man får lov att skicka dit forskare som kan bedriva intressant forskning. Men det här att vara med och bygga och utveckla, har Sverige haft ganska dåligt fokus på. Det var först när man började bygga ESS som man började förstå att det är väldigt viktigt också ur ett perspektiv att leverera högteknologi.

Under två dagar på Swedish Big Science Forum kommer forskningsanläggningarna att presentera sina behov i form av kommande uppgraderingar och projekt. Samtidigt kommer de svenska leverantörerna dels att ställa ut och dels att få tillfälle att pitcha.

Konjunkturokänsliga uppdrag

– Om du väl tar dig in i rullorna, det vill säga om du vinner upphandlingar och blir en kvalificerad leverantör till Cern, ESS eller någon annan anläggning, så finns det en potential att få ordrar under lång tid. Medan konjunkturen går upp och ner i samhället är den här marknaden mer stabil eftersom det är så långsiktiga processer, säger Frida Tibblin Citron.

Swedish Big Science Forum arrangeras vartannat år. Hittills har det hållits i Lund med tanke på kopplingen till ESS och Max IV, men de deltagande företagen kommer från hela landet.

– Nytt för i år är att vi har fyra helt nya anläggningar som skapar nya affärsmöjligheter för de svenska leverantörerna.