Iraninvasion lyfter Safeture – men inte aktien

Lundabolaget Safeture monitorerar säkerhetsrisker över hela världen. Med ökad geopolitisk oro och tilltagande naturkatastrofer gynnas bolagets affär. Men aktien har inte hängt med.

Safetures kunder är företag och myndigheter vars anställda rör sig i riskzoner eller bara allmänt är affärsresenärer. Marknaden växer kraftigt i samband med geopolitisk oro och tilltagande naturkatastrofer.

Sedan USA och Israel attackerade Iran har bolaget haft hektiska dagar.

Magnus Hultman

– Sedan i lördags ser vi en tredubbling av sms och risk alerts, säger Safetures vd Magnus Hultman.

Den ökade intensiteten gynnar enligt Hultman affären, och han säger att bolaget under fjolåret skickade ut 130 000 varningar till sina 1 miljon användare.

– Det handlar om allt från en storm i Lappland, en bomb i Malmö till ett missilhot i Kuwait. Det finns 240 autonoma områden i världen och vi har användare i 235 av dessa.

Safetures affärsmodell är SaaS, där kunden abonnerar på en digital plattform. Bolaget fokuserar på att skydda anställda genom spårning och realtidsinformation, där 99 procent av intäkterna är återkommande, målet är att uppnå en årlig tillväxt på 15 procent.

Aktiekursen ”djupt provocerande”

Men trots en ökad omvärldsoro så har aktien gått ner. I skrivande stund ligger den på drygt 3 kronor och Safetures börsvärde är cirka 126 miljoner kronor.

– Aktien är fel prissatt, det är djupt provocerande. Våra avtal sträcker sig över lång tid och samtidigt har vi lite handel i aktien. Men gångar man vår bruttomarginal med vårt kontraktsvärde så skulle värderingen ligga betydligt högre, säger Magnus Hultman.

Och han tillägger:

– Samtidigt har vi starka ägare och vi har mycket intressant på gång som vi kan kommunicera inom kort.

