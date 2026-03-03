Proviva byter franska ägare

Man kan tro att Proviva är en svensk produkt, särskilt i och med att Skånemejerier nu köpt bolaget. Men nej, det är allt annat än svenskt. Rapidus reder ut.

Skånemejerier meddelade redan i november att det avser att köpa Proviva, som tillverkar den kända drycken med goda bakterier i. Det var ursprungligen Skånemejerier som startade Proviva, men 75 procent av bolaget såldes under 2010-talet till den franska mejerijätten Danone.

Cecilia von Perglas, vd Skånemejerier

Nu är affären genomförd vilket innebär att Proviva är tillbaka hos Skånemejerier där bolaget en gång startades på 1990-talet. I affären ingår Österlenmejeriet i Lunnarp som tillverkar drycken och är en del av Proviva AB.

Proviva AB har stadigt omsatt cirka 330 miljoner kronor per år i flera års tid och vinsten före skatt har pendlat mellan 20 och 25 Mkr. Prislappen offentliggörs inte.

Det är inte orimligt att gissa att Danone har tröttnat på bolaget som förvisso är lönsamt, men inte visat upp någon tillväxt på många år.

”Med Provivas kompetens, resurser och svenska närvaro ser vi spännande möjligheter att växa vår nuvarande produktportfölj. Med förvärvet tryggas företagets framtida juicetillverkning i Sverige”, skriver Skånemejerier i ett pressmeddelande.

Blir då Provia svenskt i och med att Skånemejerier köper tillbaka bolaget? Nej, Skånemejerier såldes till den franska mejerikoncernen Lactalis år 2012. Proviva går alltså från en fransk ägare, till en annan.

Affären har även en tysk ingrediens. Bakterierna i Proviva tillverkas nämligen av Lundabolaget Probi, som köptes ut från börsen av tyska Symrise i slutet av 2024.