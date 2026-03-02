Kass tajming för småbolag

Tajmingen för läkemedelsbolagen Alligator Bioscience och Iconovo kunde ha varit bättre. Medan börsen faller på omvärldsoro tvingas bolagen ge ut teckningsoptioner till högre teckningskurs än börskursen.

Alligator är ett av de skånska börsbolag som fått se sin aktie falla mest av alla på senare år. Nyemissioner med rabatter, nedskärningar av verksamheten och uteblivna licensavtal har tagit kursen till öresnivå.

Nu är det dags att omsätta en teckningsoption som var en del av ett emissionspaket som släpptes i december i fjol. Teckningsoptionen kan maximalt ge bolaget 49 miljoner kronor.

På fredagen meddelade bolaget teckningskursen som fastställts för optionen. När emissionspaketet lanserades i fjol sades det att teckningsoptionen skulle kosta 70 procent av ett snittpris på aktuell aktiekurs, dock lägst 20 öre.

30 procents rabatt kan ju låta attraktivt, men nu finns en hake. Aktiekursen står redan i 19 öre, det vill säga under den nedre gränsen på 20 öre som sattes eftersom det är nivån på aktiens kvotvärde, det vill säga det totala antalet aktier delat med bolagets aktiekapital.

Alltså: Alligator tvingas erbjuda nya aktier för 20 öre medan befintliga aktier finns att köpa på börsen för 19 öre.

Teckningsperioden inleds på torsdag den 5 mars, en vecka då investerare dessutom drar öronen åt sig på grund av USA:s och Israels anfall mot Iran. Alligators aktie föll på måndagmorgonen med drygt 4 procent.

Iconovo

Ett liknande fall är ett annat läkemedelsbolag i Lund, Iconovo, som i fredags meddelade att bolagets nyemission fulltecknats, vilket tillför bolaget 25 Mkr före emissionskostnader.

Men en teckningsoption som tillhör emissionspaketet får på grund av tidigare beslut en teckningskurs på 5,22 kronor per aktie. Teckningsperioden inleddes i dag på måndagen. Problemet är att aktien i dagsläget står i 1,15 kronor.

”Bolaget vill uppmärksamma innehavare av TO 1 på att teckningskursen för TO 1 om 5,22 kronor väsentligen överstiger Bolagets nuvarande aktiekurs. Innehavare som trots allt önskar nyttja TO 1 ombeds kontakta sin respektive bank eller förvaltare för närmare instruktioner”, skriver Iconovo i ett pressmeddelande.

Axichem

Ett annat emissionsutfall som kom på fredagen var Axichem som får in 11 Mkr på en nyemission som tecknats till 80 procent på frivillig väg och till 20 procent av garanter.