Babybolaget Najell tar nya steg

Medan e-handlare i barnsegmentet kämpar mot den så kallade babykrisen har Najell inte bara lärt sig att gå, utan även att springa. Nu startar Lundabolaget sina första fysiska butiker.

Barnafödandet i Sverige avtar. 2024 uppmättes det lägsta snittantalet barn per kvinna sedan mätningarna började på 1700-talet och regeringen har tillsatt en utredning för att förstå varför viljan att skaffa barn minskar.

Babybolagen, e-handlare som riktat in sig på att sälja produkter för barn och föräldrar, har påverkats negativt av den förändrade marknaden. Babybjörn, som är jätten i branschen, har fått se omsättningen minska från 1 miljard år 2022 till cirka 700 miljoner kronor.

Men Najell, Lundabolaget som grundats och drivs av paret Niklas och Freja Najafi Kristensen, går mot strömmen.

Niklas Najafi Kristensen (till höger)

Enligt Niklas Najafi Kristensen visar preliminära siffror att Najells omsättning för 2025 landar på 192 Mkr. Vinstmarginalen väntas landa på 15-20 procent. Trots framgångarna kallar Niklas Najafi Kristensen 2025 ett mellanår.

– Vi ökar omsättningen med 44 Mkr, när man växer så mycket som vi gör är det svårt att hålla tillväxttakten. Men nu gasar vi och hoppas på en tillväxt omkring 50 procent det här året.

Najell, med säte i centrala Lund, designar och tillverkar åkpåsar, babynests, bärselar och flera andra babyprodukter och tillbehör. Målgruppen är urbana föräldrar. Senast Rapidus skrev om Najell var i oktober 2024, då hade bolaget 40 anställda. Nu har personalstyrkan ökat till 55 personer.

– Vår filosofi är att vi bygger bolaget genom att anställa istället för att arbeta med konsulter. Vi vill ha en stark inhouse-kärna, vilket gör att vi i förlängningen blir starkare.

Nya produkter på väg

Under fjolåret har Najell fokuserat på att släppa uppdaterade versioner av befintliga produkter. Det här året ligger fokus på nya produkter och produktutveckling. Nytt är också att bolaget har etablerat en koncernstruktur med sex dotterbolag i Kina, Norge, Danmark, USA och Storbritannien.

– Vi har också öppnat butiker i Danmark och Norge. Fördelen med det, och att öppna dotterbolag, är att vi har permanenta försäljningsställen och “boots on the ground”. Dessutom har vi produktion i Kina och då underlättar det att bolagisera, precis som med försäljningen i USA.

Najell säljer sina produkter främst online och via återförsäljare. Niklas Najafi Kristensen säger att planen framåt är att växa på befintliga marknader.

Niklas Najafi Kristensen

– I Sverige finns det mycket kvar att hämta och inom vårt segment är det bra fart i Tyskland, Frankrike och Beneluxländerna. Det är många marknader på frammarsch.

Najell grundades 2012 och de största ägarna är grundarna och företaget Baby Invest Malmö. Det bolaget kontrolleras av Erik Andersson, en privat Malmöbaserad investerare som främst fokuserar på retail.

Paret äger totalt runt 67 procent och Baby Invest i Malmö AB äger knappt 29 procent, enligt ägardatabasen Eivora.