Tunga aktiefall på rapporter

Camurus, med vd Fredrik Tiberg, och Lime föll hårt på sina rapporter på torsdagen. Trots att båda företagen redovisar tillväxt. Ett annat bolag som haft det tufft steg.

Camurus aktie fick sig en rejäl törn på torsdagsmorgonen efter en Q4-rapport som var långt under förväningarna. Estimaten förutsåg tillväxt men rapporten visade att resultatet för kvartalet minskade med 32 procent, jämfört med året innan. De totala intäkterna minskade med 16 procent.

Anledningen var, utöver negativa valutaeffekter, att bolaget återköpte ett lager om 93 miljoner kronor i Storbritannien. Men även bortsett från det så bommade Camurus förväntningarna. Aktien sjönk som mest med 25 procent men har återhämtat sig något under förmiddagen.

Fredrik Tiberg.

”Det finansiella resultatet var blandat. Vi såg bra tillväxt för helåret medan kvartalsintäkterna minskade på grund av valutaeffekter och en förändrad distributionsmodell i Storbritannien. Vidare lanserades en ny produkt och utvecklingsportföljen breddades och avancerade. Vi har ytterligare stärkt vår finansiella position och byggt en solid grund för ett potentiellt transformativt 2026”, skriver vd Fredrik Tiberg i rapporten.

Lime

Affärssystembolaget Lime Technologies levererade en tillväxt på 5 procent till 193 Mkr i det fjärde kvartalet. Ebita-resultatet blev 49 Mkr, vilket innebar en aning mindre marginal, 25 procent mot tidigare 26 procent.

Tommas Davoust

Inte så pjåkigt kan lekmannen tycker, men aktiemarknaden fnös åt siffrorna och sänkte aktien med 12 procent på torsdagen.

“Marknaden fortsätter att utmana, men vi ser tecken på att investeringsviljan försiktigt ökar”, skriver Limes nya vd Tommas Davoust.

Oatly

Havrejätten Oatly redovisar ett lönsam tillväxt både under fjärde kvartalet och helåret. Det är bolagets första lönsamma verksamhetsår och rapporten, som kom sent på onsdagskvällen, togs väl emot på torsdagsmorgonen med en kursökning på 10 procent. Sedan den uppmärksammade noteringen på Nasdaqbörsen i USA 2021 är aktien ned med 97 procent.

– Att uppnå vårt första hela år med lönsamhet är en milstolpe, inte vårt slutmål. När vi blickar framåt förväntar vi oss att öka vår impact i takt med att vi fortsätter att genomföra vår tillväxtstrategi, säger Oatlys vd Jean-Christophe Flatin i ett pressmeddelande.

Lindab

Ventilationskoncernen Lindab rapporterar en minskning av nettoomsättningen med 5 procent till 3,13 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet gick från minus 101 Mkr under Q4 2024 till plus 97 Mkr och det justerade rörelseresultatet landade på 203 Mkr (177 Mkr 2024).

Analysplattformen Factsets koncensus estimerade dock en starkare ökning – hela 249 Mkr i rörelseresultat och 249 Mkr i justerat rörelseresultat – och aktiekursen har sjunkit något under förmiddagen.

”Tillgängliga prognoser indikerar att marknaden för ventilation i Europa kommer att växa något under 2026, dock från en låg nivå och med Tyskland som ett frågetecken. En fördröjning av återhämtningen kan inte uteslutas med tanke på geopolitisk instabilitet. Vi fokuserar därför på det vi själva kan göra för att påverka lönsamheten,” skriver vd Ola Ringdahl.

Swedencare

Djurhälsobolaget Swedencare redovisar en 3-procentig ökning av nettoomsättningen under fjärde kvartalet till 682 Mkr. Den organiska och valutajusterade tillväxten uppgick till 11 procent, även det en ökning jämfört med Q4 2024.

För helåret var den organiska tillväxten 9 procent och nettoomsättningen ökade med 6 procent till 2,7 mdr.

Bolaget förvarnade redan för två veckor sedan att lönsamheten under fjärde kvartalet skulle bli sämre än väntat. Anledningarna som angavs var bland annat högre marknadsföringskostnader på Amazon och operativa störningar till följd av implementeringen av ett nyss affärssystem. Vinstvarningen ledde då till ett kursras, vilket bäddade för en liten återhämtning efter dagens rapport.

Swedencares vd Håkan Lagerberg understryker i rapporten att det främst var engångskostnader som tyngde bolaget.

Håkan Lagerberg

”Jag är mycket missnöjd med att vi inte lyckades parera lönsamheten bättre med tvåsiffrig och förväntad tillväxt. ERP-bytet och kvartalets lageravskrivningar är inte återkommande. De högre marknadsföringskostnader är förväntade men de ska stå i direkt paritet med försäljningsökningar vilket tyvärr inte materialiserade i kvartalet”, skriver han.

Precise Biometrics

Precis Biometrics utvecklar mjukvara för biometri, det vill säga finger- och handavtryck. Aktien blev 2024 den som steg mest bland de skånska börsbolagen och vd Jokaim Nydemark var full av optimism.

Rappporten för det fjärde kvartalet visar dock upp minskad omsättning för både kvartalet och helåret. För kvartalet blev det 17 Mkr jämfört med 22 Mkr samma period året innan. Ebit föll från en förlust på 2,1 Mkr till 6,7 Mkr.

”2025 blev ett utmanande år, präglat av geopolitisk osäkerhet, valutamotvind och fördröjda kundinvesteringar. Med ett starkt erbjudande och biometri som företeelse, som har utvecklats till att bli en allt mer central grundbult för både digital och fysisk säkerhet, ser jag med stor tillförsikt fram emot 2026”, skriver Joakim Nydemark.

Genovis

Genovis, som tillverkar enzymer för försäljning till läkemedelsutvecklare, redovisar en rejäl tillväxt för det fjärde kvartalet.

Omsättningen steg med 44 procent till 40,3 Mkr och rörelseresultatet (ebit) steg med 52 procent till 8,1 Mkr. Marginalen stärktes därmed ett pinnhål till 20 procent. Ännu bättre hade det blivit om det inte vore för valutamotvinden. Med fast växelkurs hade omsättningen ökat med 58 procent.

”Det fjärde kvartalet markerade en stark avslutning på året för Genovis, med en återhämtning i kundaktivitet och en mycket stark försäljningstillväxt”, skriver vd Fredrik Olsson i rapporten.

Trots detta föll aktien med drygt 4 procent på rapporten.

Nederman

Nederman i Helsingborg, som tillverkar luftreningsapparater för industrin, har en tuff valutamotvind och lider av att kunder avvaktar på grund av det oroliga världsläget.

Omsättningen steg med 1,3 procent i fasta växelkurser, men omväxlat till aktuell kronkurs föll omsättningen från 1,6 miljarder kronor till 1,5 mdr. Även rörelseresultatet föll, från 157 Mkr till 130 Mkr.

”Tullutspel och annan geopolitik har varit ett genomgående tema under 2025, vilket dämpat industriinvesteringarna globalt och därmed efterfrågan på industriell luftrening. Vi ser att våra divisioner står starka i nuvarande utmanande makromiljö, där risken att kunder fortsätter avvakta med större investeringar kvarstår”, skriver vd Sven Kristensson.

Bimobject

Biombject, som är en e-handel för byggvaror och inredning och där EQT äger 10 procent, noterar en ökad omsättning med 6 procent i kvartalet. Men valutan åt upp alltihop och siffran stannade på oförändrade 43 Mkr. Ebit stannade på minus 12 Mkr.

”Med två starka kvartal som avslutning på året, med högre årlig tillväxttakt än vi sett på länge, är vi fast beslutna att fortsätta den positiv trenden”, skriver vd Niklas Agervik.

Aktien föll med drygt 4 procent på rapporten.

Bomill

Bomill, som tillverkar utrustning för analys och sortering av spannmål, ökade omsättningen på helåret från 15,3 Mkr till 17,1 Mkr. Bolaget går med en rörelseförlust på 12,8 Mkr som var en förbättring från 16,9 Mkr året innan.

”Utsikten framåt är mycket positiv”, skriver vd Andreas Jeppsson i rapporten.

Aktien, som backat med 90 procent de senaste fem åren, steg med 10 procent på rapporten.