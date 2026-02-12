“Styrelsearvoden måste kunna faktureras”

Styrelsearvoden beskattas felaktigt. Det anser Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Cecilia Rönn som kämpat för frågan sedan hon valdes in i riksdagen. – Det här är en fråga om tillväxt.

Igår kväll arrangerade Styrelseakademien, ett nätverk med uppdrag att professionalisera Sveriges styrelser, en träff för att diskutera arvodesfrågan. Huvudtalare var Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Cecilia Rönn.

Cecilia Rönn

Sedan hon tillträdde posten 2022 har hon konsekvent lyft arvodesfrågan i riksdagen.

– För mig är det här inte en teknisk skattefråga i marginalen. Det är en tillväxtfråga för Sverige AB.

Beskattas som inkomst av tjänst

Bakgrunden är ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen från 2017, då styrelsearvoden fastställdes att beskattas som inkomst av tjänst. Enligt Cecilia Rönn är konsekvensen att bolag har svårt att attrahera externa styrelseledamöter. Nu vill hon se en lagändring.

– En viktig faktor för att små och medelstora företag ska kunna växa är att de kan ta in extern styrelsekompetens. Personer som har erfarenhet, nätverk och mod att både stötta och utmana ledningen.

– När professionella styrelseledamöter inte kan fakturera sina arvoden via egna bolag blir uppdragen mer osäkra, svårare att kombinera och i många fall mindre attraktiva. Det minskar utbudet av erfarna kandidater och gör det krångligare och dyrare för mindre bolag att bygga starka, oberoende styrelser.

