Låga styrelsearvoden i Skåne

Styrelsearvoden i svenska börsbolag ökar. Men de skånska börsbolagen verkar inte hänga med, endast två kvalar in på topplistan. Rapidus vet vilka.

En färsk rapport från PwC visar att arvodena till styrelseordföranden i svenska börsbolag ökade brett under 2024. Utvecklingen var tydligt positiv på samtliga listor.

Bolagen på Stockholmsbörsens mid cap-lista visar den största procentuella ökningen men sammantaget präglas 2024 av en jämnt fördelad uppgång i ordförandearvoden över samtliga listor, med fortsatt robust nivåhöjning på Large Cap.

Även vice ordförande och ledamöter har fått ett uppsving gällande ersättning för styrelsearbete.

Tre skånska mid cap-bolag på tio i topp

Två skånska bolag finns med på topp 10-listan för 2024 gällande ordförandearvode i mid cap-bolag. Ett av dessa är den Helsingborgsbaserade nischbanken Resurs Holding (plats nummer 5), som dock avnoterades i fjol. Bolaget var 2024 noterat på Mid Cap-listan och arvodet till styrelsens ordförande uppgick då till 1,3 miljoner kronor.

På samma lista finns även e-handelsjätten Boozt (plats nummer nio), med ett ordförandearvode på 1,1 Mkr. Boozt får fortsatt betraktas som ett svenskt börsbolag, även om bolaget håller på att packa ihop och lämna Malmö för den danska huvudstaden.

Även ledamöterna i dessa bolag cashar in rejält. Den som satt som ordinarie ledamot i Resurs Holdings styrelse 2024 fick 440 000 kronor i ersättning och i Boozt låg ersättningen på 450 000 kronor.

I topp gällande ledamöternas arvode bland de skånska börsbolag som finns med i PwC-rapporten ligger medicinteknikbolaget Bonesupport , med en årlig ersättning på 470 000 kronor.

Large cap och small cap skilda världar

För att sätta siffrorna i kontrast får Anders Narvinger, styrelseordförande i Skånes största börsbolag Alfa Laval, ett arvode på 2,2 miljoner kronor. Den nivån kvalar ändå inte in på rikets tio i topp-lista som toppas av Ericsson där ordförande Jan Carlsson kvitterade ut 4,6 miljoner kronor under 2024.

I skånska medtechbolag som till exempel Neola Medical, med liten eller obefintlig omsättning, är arvodena betydligt blygsammare. I Neolas fall får styrelsens ordförande cirka 230 000 kronor, en ledamot i samma bolag tar hem drygt 114 000 kronor.

Att få en miljon eller två för sitt styrelsearbete låter kanske för många som en bra deal. Men hur står sig Sverige internationellt egentligen när det kommer till styrelsearvoden?

Susanne Liljefors Krueger

– Problemet är ofta att attrahera rätt kompetens och med tanke på arbetsinsatsen som krävs och risken det innebär att sitta i en styrelse ligger vi lågt gällande arvodena i Sverige, säger Susanne Liljefors Krueger som är verksamhetschef på Styrelseakademien i Skåne, ett nätverk med uppdrag att professionalisera Sveriges styrelser.

Dessutom finns det enligt Liljefors Krueger ett annat problem.

– 2017 fastställde Högsta förvaltningsdomstolens att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst, vilket har lett till att villkoren för många styrelsearbetare försämrats. Möjligheten att fakturera via bolag försvann, vilket påverkar både trygghet, flexibilitet och attraktionskraften i styrelseuppdrag.

Styrelseordförande, arvode i genomsnitt i riket

Börslista 2023 2024 Small Cap 432 323 kronor 469 171 kronor(+8%) Mid Cap 636 657 kronor 706 997 kronor (+11%) Large Cap 1 398 165 kronor 1 512 957 kronor (+8,2%)

Styrelseledamöter, arvode i genomsnitt i riket