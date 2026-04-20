”Lejonkulan skyndande på investeringen” 

När Emmelie Lundin pitchade sitt bolag Azzist Innovation i Rapidus podd Lejonkulan blev det fart på investerarna. Nu har Azzist fått sitt första kapital, som ska ta bolaget hela vägen till lönsamhet.

Det är det kvinnliga investerarnätverket Femown, med profilen Jeanette Andersson, som investerar i Azzist.

Emmelie Lundin

– Vi fick väldigt mycket uppvaktning tack vare podden. Jag blev bland annat inbjuden på vårmiddag hos landshövdingen och var en av några få startups representerade där. Vetskapen av att vi skulle medverka i Lejonkulan hade effekt och accelererade dessutom investeringen, säger Emmelie Lundin.

Vill stoppa fusk i assistansbranschen

Azzist Innovation utvecklar en tjänst för att stoppa oseriösa aktörer inom välfärdsbranschen, med start i assistansbranschen. Det är en digital plattform som använder offentlig data från olika myndigheter för att upptäcka oseriösa bolag innan de får felaktiga utbetalningar.

Inom assistansbranschen bedöms cirka 2 miljarder kronor per år gå till felaktiga utbetalningar.

Just nu pågår bolagets första pilotprojekt med en större kommun och snart sjösätts ytterligare en pilotkommun. Efter sommaren är planen att sälja tjänsten till samtliga kommuner. Det externa kapitalet ska gå till att accelerera försäljningen och vidareutveckla produkten.

– Vi har två pilotkunder och redan åtta riktigt varma leads. Fler kommuner kommer att haka på, de har ju inga andra effektiva digitala metoder. Detta kan spara dem väldigt mycket resurser och inte minst tid för effektiv kontroll, säger Emmelie Lundin.

