Uppgång och fall i rapporterna 

Morgonens kvartalsrapporter bjöd på en berg- och dalbanetur. Lundabolaget Gasporox fick se sin aktie stiga. Men det blev brant fall för vårdbolaget Careium och vindkraftbolaget Eolus.

Gasporox i Lund utvecklar lasermätare för kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar och läkemedel. Bolaget harvar på och väntar fortsatt på ett genombrott.

Det fjärde kvartalet blev dock ett rekordkvartal och försäljningen steg till 11,3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med helåret och en total försäljning på 31,5 Mkr. Följden blev ett positivt rörelseresultat på 1,4 Mkr för kvartalet, medan årssiffran är minus 6 Mkr.

Märta Lewander Xu

”2026 blir ett mycket händelserikt år med flera viktiga lanseringar. Samtidigt ser vi att flera geografiska marknader börjar bära frukt, däribland Indien, Turkiet och delar av Europa – och vi har en tydlig ambition att stärka vår närvaro även i Norden,” skriver vd Märta Lewander Xu i rapporten.

Gasporox aktie, som fallit med 45 procent de senaste tre åren, tog ett hopp uppåt med 11 procent på onsdagmorgonen.

Vårdbolaget faller

Doro-avknoppningen Careium, som tillverkar trygghetslarm, ökade omsättningen marginellt med 0,9 procent till 231 Mkr i fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet sjönk till 8,3 Mkr och en rörelsemarginal på 3,6 procent, till följd av ”marginalpress på grund av ökat antal anställda inom utveckling och försäljning under 2025 samt ett antal prioriterade kortsiktiga initiativ”. För helåret 2025 sjönk rörelseresultatet från 84 till 49 Mkr.

Peter Heuman

”Efter sex månader som tillförordnad vd är det tydligt för mig att det finns utrymme för förbättringar genom integration av Careiums europeiska verksamheter. Vi vidtar nu åtgärder för att stärka strukturkapitalet för långsiktiga effektivitetsvinster”, kommenterar tf vd Peter Heuman.

Careium har haft rejäl turbulens i ledningen med både sparkad vd och ordförande. Under andra kvartalet i år tillträder bolagets nya ordinarie vd, Tove Christiansson.

På onsdagmorgonen föll aktien nära 15 procent.

Fortsatt motvind för Elous

Till följd av uteblivna projekt med havsbaserad vindkraft gick Eolus ut med en vinstvarning för ett par veckor sedan. Samtidigt meddelades att resultatmålen skrotas helt.

Idag kom kvartalsrapporten och siffrorna för helåret. Föga förvånande redovisar Eolus en brakförlust. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet landade på minus 313 Mkr, vilket kan jämföras med ett positivt resultat på 437 Mkr för samma period föregående år.

På årsbasis slogs rekord med en omsättning på 3,9 miljarder kronor. Däremot blev rörelseresultatet minus 310 miljoner kronor.

Per Witalisson

”Två teman jag tar med mig in i 2026 är fortsatt riskspridning i portföljen, och optimerad fördelning av risk i byggnationsfas. Med de förutsättningar vi skapat oss under 2025 i form av slimmad balansräkning, fokus på kostnader och en nettokassa, så ser jag goda möjligheter att leverera värde inom den kalibrerade affärsplanen”, skriver vd Per Witalisson.

I samband med vinstvarningen föll aktien hela 18 procent. Under onsdagmorgonen föll den ytterligare med drygt 4 procent.