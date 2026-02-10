Thule mindre dåligt än väntat

Förväntningar är allt. Fritidsbolaget Thule rusade på börsen på tisdagen efter en rapport som uppvisade en oförändrad organisk tillväxt medan fastighetsbolaget Wihlborgs rekordintäkter togs emot med en gäspning.

Thules aktie flög upp med 12 procent på tisdagen sedan bolaget redovisat det fjärde kvartalet. Detta trots att bolaget har fortsatt motvind, främst av kronförstärkningen.

Mattias Ankarberg

Omsättningen var organiskt oförändrad. Den ökade med 19,9 procent tack vare förvärv. Men valutaförluster på grund av den svagare dollarn åt upp hälften. Kvar blev en omsättningsökning på 9,4 procent. Detta var dock mindre dåligt än väntat på aktiemarknaden.

Rörelseresultatet i kvartalet blev 83 Mkr, jämfört med en förlust på 35 Mkr under samma kvartal året innan.

Thule presenterade nya finansiella mål i november, där målet är att öka omsättningen organiskt med 7 procent per år. Vd Mattias Ankarberg poängterade dessutom att tillväxten främst ska vara organisk.

”Med vässade prioriteringar är vi väl positionerade för att nå våra nya finansiella mål”, skriver Ankarberg i rapporten.

Wihlborgs

Fastighetsbolaget Wihlborgs lever i en annan börsvärld just nu. Investerare som rusade till fastighetsaktier under lågränteperioden flydde när räntan steg, och har inte kommit tillbaka i samma utsträckning.

Wihlborgs fick hyresintäkter på 1,1 miljarder kronor under det fjärde kvartalet, vilket var rekord under ett enskilt kvartal. Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar, steg med 8 procent till 556 Mkr. Wihlborgs uppfyllde under 2025 alla sina finansiella mål.

Ulrika Hallengren

”I en hyresmarknad som ännu inte riktigt tagit fart är jag glad att vårt långsiktiga och trägna arbete med att ligga nära våra hyresgäster bär frukt”, skriver vd Ulrika Hallengren i rapporten.

Wihlborgs höjer utdelningen med 10 öre till 3,30 kronor per aktie. Alltihop låg dock i förväntningarna. Aktien steg med en dryg procent på tisdagsförmiddagen.