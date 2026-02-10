M&A-marknaden vaknar till liv

Marknaden för onoterade företagsöverlåtelser är på väg att vakna efter flera års tillbakagång. Det säger regionens företagsförmedlare som Rapidus pratat med. “Senaste halvåret har något börjat hända”.

Samtidigt som intresset för att förvärva onoterade bolag blir större ökar också intresset bland entreprenörer att bli uppköpta och möjligheten ingå i ett större sammanhang. Det säger Claes Hovstadius, delägare i Svensk Företagsförmedling.

Claes Hovstadius

– Tillgängligt kapital har funnits under lång tid och ökar i takt med att förvärvskrediterna är mer attraktiva. Detta har bland annat medfört att intresset för onoterade bolag har ökat. Det finns ett antal investeringsstrukturer som varit ute och förvärvat och mer eller mindre konsoliderat branscher. Köparna har varit mer offensiva mot entreprenörsledda bolag vilket har gett fler entreprenörer idén att sälja till någon som kan underlätta tillväxten i verksamheterna. Tidigare var antalet tillgängliga bolag begränsat till generationsskiften.

Svensk Företagsförmedling är verksamt sedan 1979. Claes Hovstadius blev partner 2015 och och ordförande 2020.

Även om konkurrensen inom M&A-branschen har hårdnat ligger bolagets omsättning på rekordnivåer. Enligt Claes Hovstadius går det att härleda till bolagets goda referenser.

– Vi är väldigt selektiva och tar bara uppdrag där vi vet att vi ser att vi kan hitta nya relevanta ägarstrukturer och att vi därmed kan göra alla parter nöjda. Vi har en fin potential att växa ytterligare under året då vi har många fina och välskötta verksamheter under uppdrag och en lovande pipeline, men det är svårt att veta säkert eftersom vi fortfarande har en skakig omvärld och konjunktur, säger han.

Köpare mer aktiva

Tobias Lundin, vd och partner på Weibull M&A, målar upp en liknande bild.

Tobias Lundin

– Jag har jobbat 20 år i branschen och sett stora förändringar från tid till annan. Idag ser vi en mycket mer aktiv köparsida än tidigare år. Det finns väldigt många aktörer som vill konsolidera nya marknader och dammsuger marknaden efter nya bolag. Det finns inte ett bolag inom till exempel installation och vvs som inte är påpassade av investerare, säger han.

Han påpekar att detta också innebär att konkurrensen om de bra bolagen, vilket säljarna också märker.

– Det påverkar säljarnas förväntningar på att få bra betalt. Men samtidigt är köparna också beredda att betala lite mer i hårdare konkurrens. Det finns som alltid ett visst givet värderingsintervall mellan säljare och köpare. Men affärerna görs, så till syvende sist kommer de överens.

Att fler affärer blir av, kan det ses som ett tecken på att konjunkturen är på väg att vända?

”Man har velat snacka om detta i ett par år men under senaste halvåret upplever jag att något börjat hända.” Tobias lundin

– Jag tycker det. Man har velat snacka om detta i ett par år men under senaste halvåret upplever jag att något börjat hända. Försiktigt säger jag att man kan skönja lite mer optimism, inte minst från konjunktursdrabbade bolag där orderböckerna börjar hämta sig. Sen känns det ibland som att det räcker med att någon nyser för att det ska falla igen, men bolagen är idag mer garderade mot omvärldens påverkan, säger Tobias Lundin.

Skånska utmanaren

Han får medhåll från Bryan Gallagan, vd och medgrundare på Neqtar Advisory i Malmö.

Bryan Gallagan

– Tidigare har korken suttit väldigt hårt på flaskan. Den har inte lossnat helt ännu, men den pyser, säger han.

Neqtar är en uppstickare inom den skånska M&A-marknaden. I fjol dubblade bolaget sin omsättning till cirka 23 miljoner kronor och sprang på den parametern om både Svensk Företagsförmedling i Lund och Weibull M&A i Malmö. Vinstmarginalen är dock lägre än konkurrenternas.

– I år kanske det blir en dubbling till om stjärnorna står rätt och allt faller på plats, säger Neqtars vd Bryan Gallagan.

Han startade bolaget tillsammans med Anders Holm och duon har anlitat flera tidigare kollegor från PwC. Visionen är att ”göra lite underverk i branschen”.

På frågan om vad som särskiljer Neqtar från konkurrenterna svarar Bryan Gallagan att det är bolagets proaktiva och agila arbetssätt.

– Samtidigt gillar vi nya idéer och har utvecklat ett nära samarbete med finansföreningen LINK vid Lunds Universitet, där vi plockar upp friska talanger som vill hugga tag i siffrorna och växa tillsammans med oss på Neqtar, säger han och fortsätter:

​​– Vi sonderar marknaden, tar väldigt många samtal, möten och får mycket underhandsinformation. Vi fiskar fram affärerna, men springer inte på allt. Vi är selektiva i våra uppdrag och går bara vidare i de fall där vi bedömer att sannolikheten för en affär är hög.

Neqtar har huvudkontor i Malmö, kontor i Göteborg och planer på att öppna i Stockholm.

”Nu när börsbolagen inte är lika aktiva är den privata sidan het.” Bryan Gallagan

– Det är full gas. Någonting händer i branschen, det finns extremt mycket pengar som bara sitter och väntar. Mängder med fonder och private equity-bolag som vill växa sina portföljer. Nu när börsbolagen inte är lika aktiva är den privata sidan het.

På köparsidan upplever Malmöbaserade Polynom Invest en något svalare marknad. Polynom investerar i svenska scaleups och portföljen består av cirka 60 innehav inom sektorer såsom teknik, finans, fastigheter, life science, medtech och konsumentvaror.

Fond-vd mer avvaktande

Mats Lind

– Marknaden är fortfarande lite sval. Det bubblar lite men det finns fortfarande inte så mycket konkreta affärer. Pipen är fortsatt åt det mindre hållet. Optimismen finns där, men sen återstår att se om den biter sig fast, säger Polynoms vd Mats Lind.

Enligt honom är tongångarna dock betydligt mer positiva än för ett år sedan.

– Samtidigt är prisförväntan mellan säljare och köpare betydligt bättre än för ett år sen. Säljarna har alltid bitit sig fast i högre nivåer, men det har börjat bli bättre.

Sedan Mats Lind tog över rodret i Polynom har han ägnat mycket tid åt att städa i portföljen.

– Nu har vi en mogen portfölj med välskötta bolag och vi letar alltid efter nya investeringar. Vi börjar bli mer offensiva igen.