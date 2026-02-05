Subgen AI hos Kronofogden

Frågetecknen hopar sig kring spansk-brittiska Subgen AI som tagit över skånska Magnasense börsplats via ett omvänt förvärv. Skulder har hamnat hos Kronofogden som vid utmätning kammat noll.

Under 2025 fick dåvarande Magnasense, som tidigare hette Aegirbio, nio betalningsförelägganden mot sig på totalt cirka 360 000 kronor. Dessutom ligger mer än en halv miljon kronor i ansökningar om betalningsförelägganden mot bolaget som ännu inte nått ett utslag.

Några av skulderna har gått till Kronofogden vars utmätningsförsök hittills varit resultatlösa. Frågan är vad som blir nästa steg för fordringsägarna, som nu skulle kunna begära Subgen AI i konkurs.

Pengar finns

Varför bolaget inte betalat Kronofogden och andra äldre skulder kopplade till Magnasense och Aegirbio är oklart.

2024 omsatte Subgen AI 280 Mkr med ett ebitda-resultat på 56 Mkr. I en intervju med Dagens industri i samband med övertagandet av den svenska börsplatsen sa Subgens vd Lorenzo Serratosa att omsättningen under första halvåret 2025 ökade med 40 procent och ebitda med 92 procent.

Dessutom fick bolaget in 33 miljoner kronor genom en nyemission riktad till spanska investeringsbolaget Assured Mind, med option på ytterligare 99 Mkr, i syfte att expandera i Europa.

Därtill meddelade Subgen AI för ett par veckor sedan att koncernens skulder relaterade till det omvända förvärvet av Magnasense minskar med 3 miljoner euro. Detta genom att Subgens dotterbolag, spanska Substrate Artificial Intelligence, överför aktier i Subgen som betalning ”till en grupp investerare, partners och fordringsägare som har finansierat Substrate AI.”

Rapidus har utan framgång sökt Subgen AI och Lorenzo Serratosa, som också är styrelseordförande för Substrate AI.

Svag revansch

Det omvända förvärvet av Magnesense kom efter ett par år i blåsväder för det skånska bolaget. Aktien blev en omtalad spekulationsraket på planer att sälja covidtester under 2021 men började rasa kort därpå i takt med att frågetecken kring verksamheten växte.

Bland annat ska Aegirbio ha gjort affärer med en partner som misstänks för momsbedrägeri. Bolaget hade också trissat upp förväntningar om försäljning av covidtest i Asien och sedan backat, samt underlåtit att berätta att man fått avslag från det svenska Läkemedelsverket om dispens för hemtester i Sverige. Nasdaq utdömde vite på 1,2 Mkr efter att ha övervägt en avnotering. Sedan kom det omvända förvärvet.

För många av Aegirbios fler än 18 000 ägare kändes det då nog som en revansch, även om de bara skulle få dela på 2 procent av aktierna i Subgen AI. På dagen som förvärvet trädde i kraft och bolaget bytte namn till Subgen AI rusade aktien som mest med 27 procent. Men sedan har den fallit tillbaka och ligger nu kring 40 öre. Det kan jämföras med Aegirbios pandemitoppar en bit över 250 kronor per aktie.

Även dotterbolaget Substrate AI, som är noterat i Spanien, har fått se sin aktiekurs rasa med 98 procent sedan börsintroduktionen 2022.