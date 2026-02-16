Enorama i brygga efter USA-nobb

Enorama Pharmas ansökan om marknadsgodkännande i USA fick nobben. Nu tvingas bolaget upprätta kontrollbalansräkning. Samtidigt stämmer Enorama den amerikanska myndigheten.

Som Rapidus tidigare berättat fick First North-bolaget Enorama Pharmas amerikanska dotterbolag i början av februari ett så kallat Refuse-to-File-beslut från den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA). Avslaget gäller bolagets ansökningar om förhandsgodkännande av vitt snus och Enorama meddelade dagen efter att man tänkte överklaga.

Men detta verkar man inte ha nått framgång med. På fredagen meddelade Enorama nämligen att bolaget stämmer FDA för att få ”procedurmässiga aspekter” av beslutet prövade i domstol.

– Bolaget vidtar lämpliga rättsliga åtgärder för att säkerställa att vår ansökan får en rättvis prövning, säger vd Bengt Jönsson i ett pressmeddelande.

Samtidigt tvingas Enorama Pharma nu upprätta kontrollbalansräkning. I ett pressmeddelande hänvisar bolaget till FDA:s beslut:

”Beslutet medför att tillgångarna relaterade till dotterbolaget kan behöva omvärderas. Styrelsen bedömer därför att det finns skäl att anta att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.”

Av samma anledning senarelägger Enorama den bokslutkommuniké som skulle ha publicerats på tisdagen. Den ska nu istället publiceras den 11 mars.

Mats Rönngaard

Enorama Pharma startades ursprungligen av Mats Rönngaard och Anders Ermén för att utveckla medicinskt nikotintuggummi, men har bytt inriktning till vitt snus. Mats Rönngaard är fortfarande en av de större ägarna vid bolaget Swede Unipharma.

Förre vd:n Daniel Schröder rekryterades av just den anledningen men fick sparken i höstas efter att nya storägare klivit in i styrelsen. Bland dessa finns den förre världsmästarbrottaren Ara Abrahamian, som efter idrottskarriären satsat på snustillverkning. Vid en extra bolagsstämma i slutet av oktober blev Ara Abrahamian själv ordförande och dittillsvarande ordföranden Bengt Jönsson blev tillförordnad vd.

Det tidigare Malmöbolaget Enorama Pharma har sedan i somras flyttat sitt säte till Stockholm.

Rapidus har varit i kontakt med Bengt Jönsson som inte hade möjlighet att kommentera i tid för denna artikels publicering.

Läs mer om Enorama Pharma här



