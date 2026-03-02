Möllerström inte längre misstänkt

Skåneankutne Johan Möllerström frias från brottsmisstankarna i Intellego-härvan. ”Jag har lämnat alla uppdrag. Nästa steg har jag inte funderat över”, säger han till Rapidus.

I slutet av förra året uppdagades en stor bedrägerihärva i teknikbolaget Intellego. I november anhölls bolagets dåvarande vd Claes Lindahl, misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt svindleri och grovt bedrägeri.

Johan Möllerström

Storägare i Intellego, tillika bolagets dåvarande ordförande var Johan Möllerström, som kort efteråt även han blev misstänkt för grovt svindleri och grovt bedrägeri i Intellego.

Nu väljer Ekobrottsmyndigheten att lägga ner misstankarna mot Johan Möllerström, meddelade åklagare Thomas Hertz tidningen Affärsvärlden i fredags.

”Det går inte att bevisa att han agerat med uppsåt” skriver Thomas Hertz.

Beskedet glädjer den tidigare brottsmisstänkte Johan Möllerström.

”Det känns naturligtvis väldigt bra att förundersökningen mot mig är nedlagd”, skriver han till Rapidus.

Stora konsekvenser

Intellego-härvan fick omedelbart konsekvenser för andra bolag där Möllerström hade förtroendepositioner. Han var delägare och styrelseledamot i flera bolag i Skåne där han fick lämna styrelseplatsen i samtliga.

Dug Foodtech anklagades kort efter att Intellego-härvan uppdagades av Nasdaq för brister i informationsgivningen, och begärde att bolaget skulle avnoteras från börsen. Timingen var usel för bolaget som just var i färd med att genomföra en nyemission och precis innan jul gick bolaget i konkurs. Dessförinnan hade Möllerström lämnat bolaget och vd Helene Nielsen hintade om att hon trodde att anklagelserna från Nasdaq var en spill over-effekt från Intellego.

Möllerström satt också i inkubatorn Krinovas styrelse, men hans uppdrag där pausades i december.

Även Malmöbolaget Sensodetect, där Möllerström tidigare var ordförande, har tillsatt en ny ordförande.

Det är inte första gången Johan Möllerström misstänks för ekonomisk brottslighet. 2022 var han misstänkt för insiderbrott i just Sensodetect, men förundersökningen lades ner även den. I samma veva dömdes bolagets tidigare ordförande, Per-Ola Rosenqvist, för att ha läckt och själv handlat på insiderinformation om Sensodetect. Samme Rosenqvist satt även i styrelsen för Intellego men lämnade sitt uppdrag i samband med att misstankarna mot honom uppdagades.

Vad Johan Möllerström ska göra nu är inte klart.

”Jag har lämnat alla uppdrag! Nästa steg har jag inte funderat över ännu.” skriver han till Rapidus.