Medvasc fyller på kassan – tackar nej till mer pengar

Medicinteknikbolaget Medvascs befintliga ägare skjuter in 24 miljoner kronor i bolaget. Det kunde blivit mer. Vd Cathrin Johansson förklarar varför man tackade nej.

Smile-bolaget Medvasc utvecklar bedövningsutrustning för behandling av åderbråck ska minska smärtan för patienterna och ge effektivare behandlingsprocess.

Cathrin Johansson

När Rapidus pratade med Cathrin Johansson i maj siktade hon på att ta stänga en runda på 25 miljoner kronor under hösten förra året, pengar som ska användas till att få ett regulatoriskt godkännande i USA och till en första försiktig lansering.

Och så blev det – nästan. I december stängdes rundan som tillför Medvasc 24 Mkr. I nyemissionen deltog 21 av totalt 27 befintliga ägare, inklusive de större ägarna. Bolagets största ägare är fortsatt grundaren Michael Åkesson och därefter LU Ventures.

Ville undvika utspädning

– Vi hade lite olika alternativ på bordet. Men så kom förslaget från en av våra befintliga ägare att ”ska vi inte bara ta det internt?”, säger Cathrin Johansson.

Ett av alternativen man avstod var ”en större aktör” som ville gå in. Det hade kunnat ge totalt 40 Mkr.

– Dels hade det tagit längre tid och vi hade inte kunnat stänga innan årsskiftet, dels hade vi fått en större utspädning. Det finns ju för- och nackdelar med allt, och jag kan förstå och respektera den befintliga aktieägargruppen. FDA-godkännandet vi siktar på är ju den mest värdehöjande milstolpen i bolagets historia.

De pengar bolaget nu tagit in bedömer hon ska räcka till och med första kvartalet 2027. Det regulatoriska godkännandet ska vara på plats någon gång under det fjärde kvartalet i år, och därefter följas av en så kallad limited market release.

– Planen är att vi ska få ut tusen eller 1 500 enheter på marknaden så att vi kan börja få in lite feedback och också kunna visa på intresset. Sen behövs det säkert mer pengar igen, så tenderar det ju att vara.