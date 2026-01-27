Limes vd om Sportadmin

Det blir Lime Technologies som får pytsa upp för sanktionsavgiften i Sportadmin, som Lime köpte för två år sedan. – Otroligt beklagligt, säger Limes vd Tommas Davoust.

Lime Technologies i Lund betalade 149 miljoner kronor för Malmöbaserade Sportadmin. Saas-bolaget är en leverantör av mjukvara specialiserad för idrottsföreningar och används av omkring en miljon vuxna och barn från 1 700 idrottsföreningar.

Tommas Davoust

I början av april i fjol drabbades Sportadmin av ett dataintrång. Nu konstaterar Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, att personuppgifter om 2,1 miljoner personer läckt ut och publicerats på darknet.

Myndighetens granskning visar på tekniska och organisatoriska brister hos Sportadmin, och att bolaget har känt till vissa svagheter i sina system.

Namn, kontaktuppgifter, personnummer och vilken idrott eller förening personer var kopplade till avslöjades och många drabbade var barn och unga.

”Bland det som läckte förekom även känsliga uppgifter om hälsa och i viss omfattning skyddade personuppgifter”, skriver IMY i ett pressmeddelande.

Nu åker Sportadmin på saftiga 6 Mkr i böter.

Fortsatt tro på Sportadmin

– Först och främst är det otroligt beklagligt att detta kriminella angrepp har drabbat våra föreningar och deras medlemmar. Vi analyserar nu IMY:s kommunikation för att kunna vidta relevanta åtgärder, säger Lime Technologies vd Tommas Davoust till Rapidus. Och han tillägger:

– Sportadmin står fortsatt starkt och vårt fokus framåt är oförändrat. Vi fortsätter att stödja föreningarna och deras medlemmar, utveckla vårt system och dela med oss av våra erfarenheter, för att attacken mot oss ska kunna bidra till stärkt motståndskraft i ett större perspektiv.

Tommas Davoust tog över vd-posten i Lime Technologies den 1 januari i år. Han har varit verksam i bolaget sedan 2017 på en rad nyckelpositioner.

Hans föregångare Nils Olsson har valt att lämna efter tjugo år i bolaget, varav fem år som vd. Nils Olsson är nu investeringsansvarig på riskkapitalbolaget Monterro, som investerar i och utvecklar nordiska B2B-mjukvarubolag.

Limes föregående vd Erik Syrén gick också över till Monterro när han 2021 lämnade Lime efter 20 år i bolaget.